HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hanung Bramantyo Curhat, Sebut Putra Bungsunya Batuk Sesak Gegara Polusi Udara

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:57 WIB
Hanung Bramantyo Curhat, Sebut Putra Bungsunya Batuk Sesak Gegara Polusi Udara
Hanung Bramantyo keluhkan polusi udara yang buat anaknya sesak (Foto: Instagram @hanungbramantyo)
A
A
A

JAKARTA - Hanung Bramantyo menjadi satu dari sekian banyak artis yang mengeluhkan polusi udara di Jakarta. Melalui akun Instagramnya, suami Zaskia Adya Mecca ini menyebut bahwa putra bungsunya, Bhaj Kama mengalami sesak nafas akibat cuaca buruk di wilayah Jakarta. 

Saking sesaknya, Kama bahkan sampai harus melakukan nebulisasi. Hal itu juga turut dibagikan Hanung di sosial medianya, ketika putranya tengah mewarnai menggunakan cat warna, sambil memakai alat nebulizer di wajahnya.

Hanung menjelaskan kondisi anaknya itu terjadi setelah sang anak keluar sebentar dari rumah. Ketika sampai rumah langsung sesak dan batuk.

"Hmm … siklus bulanan sebagai warga Jakarta. Keluar dikit ngemall, malamnya batuk sesak. Beberapa menuduh makanan sebagai penyebab, ya coklat lah, ya snack, michin," tulis Hanung Bramantyo dalam keterangannya di Instagram @hanungbramantyo.

Anak Hanung Bramantyo dan Zaskia Adya Mecca

Sutradara andal itu mengatakan sejak Covid-19 hingga polusi udara, di rumahnya selalu tersedia alat uap dan oksigen.

"Yang jelas sekarang alat uap dan oksigen udah kayak barang wajib punya di rumah. Sebelahan sama obat diet. Setelah covid menghantam, kini polusi udara. Lalu apa lagi, ndes? Ngelus dodo nganti dekok," tambahnya.

Sementara itu, Zaskia Adya Mecca pun ikut memberi emoji nangis dalam unggahan suaminya. Emote tersebut tentu saja menggambarkan suasana hatinya yang sedih karena tak tega melihat anaknya sakit.

