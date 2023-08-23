Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan Rujuk usai Diselingkuhi, Dewi Perssik: Kalau Aku Tidak Akan Kembali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:39 WIB
Lady Nayoan Rujuk usai Diselingkuhi, Dewi Perssik: Kalau Aku Tidak Akan Kembali
Dewi Perssik komentari keputusan Lady Nayoan rujuk dengan Rendy Kjaernett. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik ikut mengomentari keputusan Lady Nayoan untuk rujuk dengan Rendy Kjaernett. Ia punya pemikiran yang berbeda dari Lady yang masih bersedia menerima kembali sang suami setelah diselingkuhi.

Dewi terang-terangan mengaku tidak akan kembali bersama suami yang telah menyelingkuhinya. Pelantun Mimpi Manis ini tegas dalam komitmennya.

"Kalau aku, mungkin kalau itu di posisi aku, apa pun yang terjadi ya aku tidak akan kembali, kalau aku," ujar Dewi Perssik dalam tayangan Pagi-pagi Ambyar, Selasa (22/8/2023).

Pemilik nama asli Dewi Murya Agung ini tak segan memuji sikap Lady Nayoan yang dinilainya memiliki hati seperti malaikat. Lantaran mau rujuk kembali dengan Rendy Kjaernett.

"Tapi Kak Lady luar biasa berhati malaikat, dia mau menerima semua keadaan dan bisa membuka lembaran baru," puji Dewi Perssik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014267/alasan-lady-nayoan-tak-trauma-dengan-perselingkuhan-yang-dilakukan-rendy-kjaernett-cKZtReLdEM.jpg
Alasan Lady Nayoan Tak Trauma dengan Perselingkuhan yang Dilakukan Rendy Kjaernett
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2904929/nyaris-cerai-akibat-perselingkuhan-lady-nayoan-bersyukur-bisa-melewati-banyak-ujian-09ao8oIYqn.jpg
Nyaris Cerai Akibat Perselingkuhan, Lady Nayoan Bersyukur Bisa Melewati Banyak Ujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/33/2891446/lady-nayoan-dan-rendy-kjaernett-jalani-peneguhan-pernikahan-usai-rujuk-iXBDAi2ZYo.jpg
Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Jalani Peneguhan Pernikahan Usai Rujuk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement