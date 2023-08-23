Lady Nayoan Rujuk usai Diselingkuhi, Dewi Perssik: Kalau Aku Tidak Akan Kembali

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik ikut mengomentari keputusan Lady Nayoan untuk rujuk dengan Rendy Kjaernett. Ia punya pemikiran yang berbeda dari Lady yang masih bersedia menerima kembali sang suami setelah diselingkuhi.

Dewi terang-terangan mengaku tidak akan kembali bersama suami yang telah menyelingkuhinya. Pelantun Mimpi Manis ini tegas dalam komitmennya.

"Kalau aku, mungkin kalau itu di posisi aku, apa pun yang terjadi ya aku tidak akan kembali, kalau aku," ujar Dewi Perssik dalam tayangan Pagi-pagi Ambyar, Selasa (22/8/2023).

Pemilik nama asli Dewi Murya Agung ini tak segan memuji sikap Lady Nayoan yang dinilainya memiliki hati seperti malaikat. Lantaran mau rujuk kembali dengan Rendy Kjaernett.

"Tapi Kak Lady luar biasa berhati malaikat, dia mau menerima semua keadaan dan bisa membuka lembaran baru," puji Dewi Perssik.