Bicara Kerugian ke Verny Hasan, Denny Sumargo: Nama Kamu Hancur pun Tidak Bisa Menggantinya!

JAKARTA - Denny Sumargo akhirnya resmi melaporkan Verny Hasan ke polisi. Pasalnya, Verny Hasan kembali mengungkit soal tes DNA, bahkan meragukan hasil tes yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman pada 2019 lalu.

Selain melaporkan Verny Hasan, Densu juga sempat mencurahkan perasaannya atas kasus yang sejak 2013 silam belum dianggap selesai oleh sang DJ. Padahal, dari hasil tes DNA, Denny Sumargo sama sekali tak terbukti merupakan ayah biologis dari putri Verny.

Dihadapan media, Densu secara tegas mengatakan bahwa sehancur-hancurnya ibu satu anak itu, tak sebanding dengan dirinya. Sebab, ia bukan nama baiknya saja yang hancur akibat ucapan Verny tersebut, tetapi ia juga sempat dihina, hingga mendapat kerugian besar atas masalah tes DNA kerap diungkit-ungkit kembali.

"Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya? Nama kamu sehancur-hancurnya pun, tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya!," tegas Denny Sumargo usai melaporkan Verny Hasan ke SPKT Polda Metro Jaya, Selasa, 22 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Densu pun menyebut bahwa rasa sakit hati dirinya dan keluarga, terutama ibundanya akibat ulah Verny tentu tak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan dengan materi sekalipun.

"Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral dan elu nggak bisa ganti!," paparnya.

"Dengan berapapun materi. tidak bisa menggantikan saya maksud disini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Verny Hasan sempat muncul di 2013 dan mengaku bahwa dirinya melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan Denny Sumargo. Hal itu membuat Densu ramai dihujat oleh netizen lantaran tak mau mengakui bahwa putri Verny.