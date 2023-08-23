Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bicara Kerugian ke Verny Hasan, Denny Sumargo: Nama Kamu Hancur pun Tidak Bisa Menggantinya!

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:32 WIB
Bicara Kerugian ke Verny Hasan, Denny Sumargo: Nama Kamu Hancur pun Tidak Bisa Menggantinya!
Denny Sumargo bicara kerugian yang ditimbulkan akibat Verny Hasan (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo akhirnya resmi melaporkan Verny Hasan ke polisi. Pasalnya, Verny Hasan kembali mengungkit soal tes DNA, bahkan meragukan hasil tes yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman pada 2019 lalu.

Selain melaporkan Verny Hasan, Densu juga sempat mencurahkan perasaannya atas kasus yang sejak 2013 silam belum dianggap selesai oleh sang DJ. Padahal, dari hasil tes DNA, Denny Sumargo sama sekali tak terbukti merupakan ayah biologis dari putri Verny.

Dihadapan media, Densu secara tegas mengatakan bahwa sehancur-hancurnya ibu satu anak itu, tak sebanding dengan dirinya. Sebab, ia bukan nama baiknya saja yang hancur akibat ucapan Verny tersebut, tetapi ia juga sempat dihina, hingga mendapat kerugian besar atas masalah tes DNA kerap diungkit-ungkit kembali.

"Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya? Nama kamu sehancur-hancurnya pun, tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya!," tegas Denny Sumargo usai melaporkan Verny Hasan ke SPKT Polda Metro Jaya, Selasa, 22 Agustus 2023.

Denny Sumargo (Selvianus/MPI)

Lebih lanjut, Densu pun menyebut bahwa rasa sakit hati dirinya dan keluarga, terutama ibundanya akibat ulah Verny tentu tak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan dengan materi sekalipun.

"Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral dan elu nggak bisa ganti!," paparnya.

"Dengan berapapun materi. tidak bisa menggantikan saya maksud disini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Verny Hasan sempat muncul di 2013 dan mengaku bahwa dirinya melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan Denny Sumargo. Hal itu membuat Densu ramai dihujat oleh netizen lantaran tak mau mengakui bahwa putri Verny.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement