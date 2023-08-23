Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Absen di Sidang Ammar Zoni, Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Anak Kedua

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:21 WIB
Absen di Sidang Ammar Zoni, Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Anak Kedua
Irish Bella rayakan ulang tahun anak kedua. (Foto: Instagram/@irishbella)
A
A
A

JAKARTA - Artis Irish Bella merayakan ulang tahun pertama anak keduanya, Amala Puti Sabai Akbar pada hari ini, Rabu (23/8/2023). Momen spesial ini diperingati tanpa kehadiran Ammar Zoni yang tengah terjerat kasus narkoba.

Irish sempat absen di sidang perdana kasus narkoba Ammar yang digelar pada 22 Agustus lalu. Kini, ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang buah hati melalui akun Instagram @_irishbella_.

Perempuan yang akrab disapa Ibel ini mengunggah foto Amala yang sedang memakai dress berwarna pink. Ia duduk manis di depan angka satu dan bunga-bunga pink yang senada dengan dress miliknya. Dirinya pun tampak bahagia, terlihat dari senyum yang terpancar pada wajah mungilnya itu.

"Happy 1st Birthday my beautiful daughter. Masya Allah Tabarakallah. Thank you ka @rittarrajagukguk yang sudah menemani mencapture milestones anak2 ku,” tulis Irish Bella dalam kolom caption Instagram, Rabu (23/8/2023).

Tidak hanya itu, pada unggahan Instagram berikutnya, Irish Bella terlihat mengunggah video tumbuh kembang Amala sejak baru lahir hingga dirinya berusia satu tahun yang sangat menggemaskan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172/irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714/irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement