Absen di Sidang Ammar Zoni, Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Anak Kedua

JAKARTA - Artis Irish Bella merayakan ulang tahun pertama anak keduanya, Amala Puti Sabai Akbar pada hari ini, Rabu (23/8/2023). Momen spesial ini diperingati tanpa kehadiran Ammar Zoni yang tengah terjerat kasus narkoba.

Irish sempat absen di sidang perdana kasus narkoba Ammar yang digelar pada 22 Agustus lalu. Kini, ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang buah hati melalui akun Instagram @_irishbella_.

BACA JUGA: Irish Bella Tidak akan Bersaksi di Sidang Kasus Narkoba Ammar Zoni

Perempuan yang akrab disapa Ibel ini mengunggah foto Amala yang sedang memakai dress berwarna pink. Ia duduk manis di depan angka satu dan bunga-bunga pink yang senada dengan dress miliknya. Dirinya pun tampak bahagia, terlihat dari senyum yang terpancar pada wajah mungilnya itu.

"Happy 1st Birthday my beautiful daughter. Masya Allah Tabarakallah. Thank you ka @rittarrajagukguk yang sudah menemani mencapture milestones anak2 ku,” tulis Irish Bella dalam kolom caption Instagram, Rabu (23/8/2023).

Tidak hanya itu, pada unggahan Instagram berikutnya, Irish Bella terlihat mengunggah video tumbuh kembang Amala sejak baru lahir hingga dirinya berusia satu tahun yang sangat menggemaskan.