Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Bertemu Anak Istri 6 Bulan, Ammar Zoni Diklaim Alami Stres Berat

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:06 WIB
Tak Bertemu Anak Istri 6 Bulan, Ammar Zoni Diklaim Alami Stres Berat
Ammar Zoni stress berat (Foto: Instagram @ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi Ammar Zoni saat menjalani sidang perdana kasus narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023) kemarin ternyata tidak sepenuhnya baik. Ammar bahkan disebut merasa sedikit depresi saat menjalani persidangan kemarin.

Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Abdullah Emilie Oemar, usai sidang pembacaan dakwaan sang aktor.

"Saat ini Ammar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat," kata Abdullah Emilie Oemar.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Ammar sendiri sudah pisah cukup lama dengan istri dan dua anaknya. Hal itu tentunya sangat sulit, mengingat mereka selama ini kerap bersama dan tinggal satu rumah.

Ammar Zoni (MPI)

"Bagaimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya hampir enam bulan (karena direhab sebelumnya) itu sangat berat sekali," tambahnya.

Meskipun begitu, Abdullah Emilie tak ingin mendiagnosa kliennya sebagai penderita depresi. Dia menyarankan awak media mengonfirmasi keadaan psikologis Ammar Zoni ke psikolog.

"Kita pun kalau di posisi dia agak stres lah pasti. Kalau dalam hal stres itu yang bisa menilai bukan kita. Kita kalau masalah hukum, masalah penyelidikan tanya sama polisi, tapi kalau masalah psikologis, psikis itu tanya sama psikolog. Dan kita sudah melakukan itu, sudah beberapa kali kita datangkan psikolog di Rutan," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Ammar Zoni mendapat asesmen untuk menjalani rehabilitasi lanjutan. Sebab, kata Abdullah, Ammar Zoni dalam kasus ini termasuk korban, bukan pengedar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188168/ammar_zoni-gbYA_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan Perlindungan Saksi, Bakal Ungkap Jaringan Besar Narkotika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement