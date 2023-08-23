Tak Bertemu Anak Istri 6 Bulan, Ammar Zoni Diklaim Alami Stres Berat

JAKARTA - Kondisi Ammar Zoni saat menjalani sidang perdana kasus narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023) kemarin ternyata tidak sepenuhnya baik. Ammar bahkan disebut merasa sedikit depresi saat menjalani persidangan kemarin.

Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Abdullah Emilie Oemar, usai sidang pembacaan dakwaan sang aktor.

"Saat ini Ammar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat," kata Abdullah Emilie Oemar.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Ammar sendiri sudah pisah cukup lama dengan istri dan dua anaknya. Hal itu tentunya sangat sulit, mengingat mereka selama ini kerap bersama dan tinggal satu rumah.

"Bagaimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya hampir enam bulan (karena direhab sebelumnya) itu sangat berat sekali," tambahnya.

Meskipun begitu, Abdullah Emilie tak ingin mendiagnosa kliennya sebagai penderita depresi. Dia menyarankan awak media mengonfirmasi keadaan psikologis Ammar Zoni ke psikolog.

"Kita pun kalau di posisi dia agak stres lah pasti. Kalau dalam hal stres itu yang bisa menilai bukan kita. Kita kalau masalah hukum, masalah penyelidikan tanya sama polisi, tapi kalau masalah psikologis, psikis itu tanya sama psikolog. Dan kita sudah melakukan itu, sudah beberapa kali kita datangkan psikolog di Rutan," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Ammar Zoni mendapat asesmen untuk menjalani rehabilitasi lanjutan. Sebab, kata Abdullah, Ammar Zoni dalam kasus ini termasuk korban, bukan pengedar.