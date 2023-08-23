Lucinta Luna Klaim Alami Gangguan Mental, Putuskan Rehat dari Instagram

JAKARTA - Lucinta Luna kembali membuat netizen heboh. Ia tiba-tiba memutuskan vakum dari media sosial.

Dari pantauan MNC Portal, terpantau beberapa postingan di akun Instagramnya pun hilang. Termasuk potret dengan Alan, kekasih bulenya.

Hal ini bermula dari unggahan terakhirnya berisi curhatan. Lucinta Luna mengungkapkan bahwa ia divonis mengalami masalah mental karena lelah menghadapi berbagai macam bullying dan hinaan.

“Gue udah lelah gue udah capek dan gue udah kebanyakan dihina bullyan kalian sampe gue divonis mental health..” ujar Lucinta Luna, melalui unggahan di akun Instagramnya, @lucintaluna_manjalita, dikutip Rabu, (23/8/2023).

“Janganlah pernah hancurkan hubungan sesama manusia lain karena di dunia ini berputar dan balasan itu senantiasa ada,” lanjutnya.