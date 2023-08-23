Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Klaim Alami Gangguan Mental, Putuskan Rehat dari Instagram

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:26 WIB
Lucinta Luna Klaim Alami Gangguan Mental, Putuskan Rehat dari Instagram
Lucinta Luna putuskan rehat dari Instagram. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna kembali membuat netizen heboh. Ia tiba-tiba memutuskan vakum dari media sosial.

Dari pantauan MNC Portal, terpantau beberapa postingan di akun Instagramnya pun hilang. Termasuk potret dengan Alan, kekasih bulenya. 

Hal ini bermula dari unggahan terakhirnya berisi curhatan. Lucinta Luna mengungkapkan bahwa ia divonis mengalami masalah mental karena lelah menghadapi berbagai macam bullying dan hinaan.

 

“Gue udah lelah gue udah capek dan gue udah kebanyakan dihina bullyan kalian sampe gue divonis mental health..” ujar Lucinta Luna, melalui unggahan di akun Instagramnya, @lucintaluna_manjalita, dikutip Rabu, (23/8/2023).

“Janganlah pernah hancurkan hubungan sesama manusia lain karena di dunia ini berputar dan balasan itu senantiasa ada,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement