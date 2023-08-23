Ammar Zoni Terancam 12 Tahun Penjara, Ini Harapan Aditya Zoni

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni telah menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, 22 Agustus 2023.

Dalam sidang tersebut, suami Irish Bella itu didakwa memiliki hingga menguasa sabu yang dibeli oleh sopirnya berinisial M. Ia terancam menerima hukuman 12 tahun penjara.

Pihak Ammar Zoni buka suara atas dakwaan yang diterima sang aktor dari JPU. Sang adik, Aditya Zoni, menilai sang kakak merupakan korban yang harus mendapat penanganan tepat.

"Alhamdulillah sidang lancar ya. Saya sebagai adik support bang Ammar secara pribadi, secara mental," kata Aditya Zoni.

"Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, buat saya. Dan kita harapkan Bang Ammar dirawat, Bang Ammar bisa direhab," sambungnya.