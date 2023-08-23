Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Terancam 12 Tahun Penjara, Ini Harapan Aditya Zoni

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:33 WIB
Ammar Zoni Terancam 12 Tahun Penjara, Ini Harapan Aditya Zoni
Harapan Aditya Zoni untuk sang kakak yang terancam 12 tahun penjara. (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni telah menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, 22 Agustus 2023.

Dalam sidang tersebut, suami Irish Bella itu didakwa memiliki hingga menguasa sabu yang dibeli oleh sopirnya berinisial M. Ia terancam menerima hukuman 12 tahun penjara.

Pihak Ammar Zoni buka suara atas dakwaan yang diterima sang aktor dari JPU. Sang adik, Aditya Zoni, menilai sang kakak merupakan korban yang harus mendapat penanganan tepat.

"Alhamdulillah sidang lancar ya. Saya sebagai adik support bang Ammar secara pribadi, secara mental," kata Aditya Zoni.

"Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, buat saya. Dan kita harapkan Bang Ammar dirawat, Bang Ammar bisa direhab," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188168/ammar_zoni-gbYA_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan Perlindungan Saksi, Bakal Ungkap Jaringan Besar Narkotika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement