Denny Sumargo Polisikan Verny Hasan, Konser 88 Degrees & Rising Batal Digelar

JAKARTA - Denny Sumargo akhirnya menindak Verny Hasan. Ia melaporkan DJ tersebut ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 22 Agustus 2023. atas dugaan pencemaran nama baik.

Verny Hasan diketahui muncul lagi dan menantang suami Olivia Allan itu untuk melakukan tes DNA ulang. Bahkan, ia seolah tak percaya dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman.

"Ini berhubungan dengan peristiwa lama diangkat lagi, untuk meredam agar berproses secara hukum," ujar Muhammad Anwar, kuasa hukum Denny Sumargo.

"Saya juga melindungi klien atas keputusan dari Densu yang melaporkan terkait pencemaran nama baik," sambungnya.

Beralih ke berita selanjutnya, HITC Jakarta membawa kabar tak menyenangkan. Pasalnya, konser 88 Degrees & Rising di Jakarta batal digelar.