Sinopsis Film Drive Hard, Pembalap dan Perampok yang Bekerja Sama

JAKARTA - Sinopsis film Drive Hard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Drive Hard adalah Australia yang dirilis tahun 2014 yang disutradarai oleh Brian Trenchard-Smith dan ditulis oleh Chad Law, Evan Law, dan Smith.

Film ini dibintangi oleh John Cusack sebagai Simon Keller, Thomas Jane sebagai Peter Roberts dan Zoe Ventoura sebagai Agent Walker.

Sinopsis Film Drive Hard

Mantan pengemudi mobil balap dan ekspatriat Amerika Peter Roberts telah pensiun atas desakan istri pengacaranya, meskipun dia menolak mendapatkan pekerjaan kantoran. Ia malah menjadi instruktur di sekolah mengemudi, sambil menunggu peluang investasi untuk membuka sekolah balap. Setelah dia mengantar putrinya ke sekolah dan mengetahui bahwa dia tidak mampu lagi membayar biaya sekolah swasta, dia mengambil sesama orang Amerika sebagai klien pertamanya. Pria tersebut, Simon Keller, mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki keuangan dan kehidupan pribadi Roberts. Terganggu, Roberts bersikeras mengakhiri pelajaran dan kembali ke sekolah. Keller setuju tetapi meminta agar mereka berhenti di bank terlebih dahulu agar dia dapat membayar Roberts.

Saat Keller keluar dari bank, dia menembaki para penjaga, menjatuhkan tas ke dalam mobil, dan meminta Roberts menjadi sopir pelariannya. Roberts memprotes karena tidak percaya dan mencoba untuk menyerah kepada polisi, yang juga menembaki dia. Roberts dengan enggan pergi dan menghindari polisi. Keller menawarkan untuk membagi persentase hasil jarahannya, namun Roberts yang panik bersikeras bahwa dia sekarang akan berakhir di penjara. Keller meyakinkannya bahwa polisi tidak akan mengejar mereka, karena bank tersebut dimiliki dan dikelola oleh sindikat kriminal yang memiliki koneksi ke polisi setempat. Rossi, mantan rekan Keller, sebelumnya pernah mengkhianatinya di Amerika Serikat dan kemudian bergabung dengan sindikat Australia.

Rossi memanggil polisi dan menyewa tentara bayaran untuk membunuh mereka. Namun, Agen Walker dari Kepolisian Federal Australia mengambil alih penyelidikan atas keberatan dari Kepala Detektif Inspektur Smith yang korup. Walker segera mengancam Rossi dan Smith, keduanya dia curigai sebagai bagian dari sindikat tersebut. Sementara itu, Keller dan Roberts berdebat tentang kekecewaan Roberts dalam hidupnya, yang menurut Keller adalah akibat dari menyerah pada mimpinya. Kesal, Roberts menolak mengemudi lebih jauh, dan Keller menembaknya dengan peluru karet. Keduanya berganti mobil, dan Roberts sekali lagi menjadi pengemudi yang enggan.