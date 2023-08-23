Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Munculnya Mephisto

JAKARTA - Sinopsis film Ghost Rider: Spirit of Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ghost Rider: Spirit of Vengeance adalah film pahlawan super Amerika tahun 2011 berdasarkan antihero Marvel Comics Ghost Rider.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage yang mengulangi perannya sebagai Johnny Blaze / Ghost Rider dengan pemain pendukung seperti Ciarán Hinds, Violante Placido, Johnny Whitworth, Christopher Lambert, dan Idris Elba.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance disutradarai oleh Mark Neveldine dan Brian Taylor, dari skenario yang ditulis oleh Scott M. Gimple, Seth Hoffman, dan David S. Goyer.

Di Rotten Tomatoes, Ghost Rider: Spirit of Vengeance mendapat rating persetujuan 18%, berdasarkan 116 ulasan, dengan rating rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance

Di pedesaan Rumania, seorang biksu alkoholik bernama Moreau memperingatkan biara terdekat tentang penyergapan yang akan datang oleh pasukan Roarke. Mereka berusaha untuk menculik seorang anak laki-laki bernama Danny dan melakukan upacara padanya yang memungkinkan Roarke yang sudah tua untuk memindahkan dirinya ke dalam tubuh Danny.

Baku tembak pun terjadi, dan Danny berhasil melarikan diri bersama ibunya Nadya. Moreau memutuskan untuk mencari Johnny Blaze, yang saat ini bersembunyi untuk mencegah Rider mengamuk. Moreau menawarkan untuk memulihkan jiwa Johnny dan menghilangkan kutukan Ghost Rider dengan imbalan bantuan Rider menemukan Danny.

Nadya dan Danny ditangkap oleh mantan pacar Nadya, Ray Carrigan. Dia akan mengeksekusi Nadya ketika Ghost Rider muncul, membunuh beberapa anak buah Carrigan. Nadya mengalihkan perhatian Ghost Rider yang ditembak dengan granat. Nadya lolos tapi Danny ditangkap kembali.

Carrigan memberi tahu Roarke (yang sebenarnya adalah Mephisto yang menyamar) tentang campur tangan Rider dan Roarke memantrai Danny untuk menghentikan Rider itu melacaknya. Sementara itu, Blaze terbangun di rumah sakit dan pergi, mengikuti Nadya dan meyakinkannya untuk menerima bantuannya. Nadya menjelaskan bahwa dia juga membuat kesepakatan dengan Roarke, dan Danny adalah putra Roarke.

Nadya dan Johnny menginterogasi kontak Carrigan dan Johnny berangkat mencari Carrigan. Penunggang itu muncul dan menghadapi pasukan Carrigan, menggunakan mesin penambangan yang diberdayakan untuk menghancurkan tempat persembunyian mereka dan melukai Carrigan secara fatal.

Rider menyerang Nadya dan mencoba menggunakan Penance Stare padanya tetapi Danny mampu menghentikannya. Roarke menemukan Carrigan hampir mati dan menghidupkannya kembali, memberinya kemampuan untuk membusukkan apa pun yang disentuhnya. Johnny dan Nadya membawa Danny ke biara, di mana Moreau menjelaskan bahwa Ghost Rider adalah malaikat bernama Zarathos yang disiksa dan menjadi gila di Neraka.

Moreau memberi tahu Johnny bahwa dia bisa mengusir roh jika Johnny menceritakan rahasia yang hanya dia yang tahu. Johnny mengaku bahwa kesepakatannya dengan Roarke egois: Ayahnya telah menerima kankernya dan siap mati, tapi Johnny tidak bisa menerimanya. Moreau mengusir roh, dan Johnny menjadi manusia kembali. Kepala biksu Methodius mencoba membunuh Danny tetapi Carrigan turun tangan, membunuh para biksu dan menangkap kembali Danny.

BACA JUGA: