Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Munculnya Mephisto

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:30 WIB
Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Munculnya Mephisto
Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Ghost Rider: Spirit of Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ghost Rider: Spirit of Vengeance adalah film pahlawan super Amerika tahun 2011 berdasarkan antihero Marvel Comics Ghost Rider.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage yang mengulangi perannya sebagai Johnny Blaze / Ghost Rider dengan pemain pendukung seperti Ciarán Hinds, Violante Placido, Johnny Whitworth, Christopher Lambert, dan Idris Elba.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance disutradarai oleh Mark Neveldine dan Brian Taylor, dari skenario yang ditulis oleh Scott M. Gimple, Seth Hoffman, dan David S. Goyer.

Di Rotten Tomatoes, Ghost Rider: Spirit of Vengeance mendapat rating persetujuan 18%, berdasarkan 116 ulasan, dengan rating rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance

Di pedesaan Rumania, seorang biksu alkoholik bernama Moreau memperingatkan biara terdekat tentang penyergapan yang akan datang oleh pasukan Roarke. Mereka berusaha untuk menculik seorang anak laki-laki bernama Danny dan melakukan upacara padanya yang memungkinkan Roarke yang sudah tua untuk memindahkan dirinya ke dalam tubuh Danny.

Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Munculnya Mephisto

Baku tembak pun terjadi, dan Danny berhasil melarikan diri bersama ibunya Nadya. Moreau memutuskan untuk mencari Johnny Blaze, yang saat ini bersembunyi untuk mencegah Rider mengamuk. Moreau menawarkan untuk memulihkan jiwa Johnny dan menghilangkan kutukan Ghost Rider dengan imbalan bantuan Rider menemukan Danny.

Nadya dan Danny ditangkap oleh mantan pacar Nadya, Ray Carrigan. Dia akan mengeksekusi Nadya ketika Ghost Rider muncul, membunuh beberapa anak buah Carrigan. Nadya mengalihkan perhatian Ghost Rider yang ditembak dengan granat. Nadya lolos tapi Danny ditangkap kembali.

Carrigan memberi tahu Roarke (yang sebenarnya adalah Mephisto yang menyamar) tentang campur tangan Rider dan Roarke memantrai Danny untuk menghentikan Rider itu melacaknya. Sementara itu, Blaze terbangun di rumah sakit dan pergi, mengikuti Nadya dan meyakinkannya untuk menerima bantuannya. Nadya menjelaskan bahwa dia juga membuat kesepakatan dengan Roarke, dan Danny adalah putra Roarke.

Nadya dan Johnny menginterogasi kontak Carrigan dan Johnny berangkat mencari Carrigan. Penunggang itu muncul dan menghadapi pasukan Carrigan, menggunakan mesin penambangan yang diberdayakan untuk menghancurkan tempat persembunyian mereka dan melukai Carrigan secara fatal.

Rider menyerang Nadya dan mencoba menggunakan Penance Stare padanya tetapi Danny mampu menghentikannya. Roarke menemukan Carrigan hampir mati dan menghidupkannya kembali, memberinya kemampuan untuk membusukkan apa pun yang disentuhnya. Johnny dan Nadya membawa Danny ke biara, di mana Moreau menjelaskan bahwa Ghost Rider adalah malaikat bernama Zarathos yang disiksa dan menjadi gila di Neraka.

Moreau memberi tahu Johnny bahwa dia bisa mengusir roh jika Johnny menceritakan rahasia yang hanya dia yang tahu. Johnny mengaku bahwa kesepakatannya dengan Roarke egois: Ayahnya telah menerima kankernya dan siap mati, tapi Johnny tidak bisa menerimanya. Moreau mengusir roh, dan Johnny menjadi manusia kembali. Kepala biksu Methodius mencoba membunuh Danny tetapi Carrigan turun tangan, membunuh para biksu dan menangkap kembali Danny.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement