Cerita Rakhano Jelang Debut Menjadi Penyanyi Profesional

JAKARTA - Rakhano akan menjalani debut sebagai penyanyi profesional. Di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia, Rakhano akan menghadirkan sebuah karya, penanda kariernya di industri musik Indonesia.

Dalam waktu dekat, Rakhano menghadirkan single bertajuk Ajarku Melepasnya. Penyanyi kelahiran Semarang, 11 Februari 2003 pun tak sabar menantikannya.

"Saya bersyukur akan debut. Semoga bisa diterima oleh pendengar musik. Senangnya karena debut bersama Sony Music Entertainment Indonesia." ujar Rakhano.

Sebelum debut, Rakhano sudah sempat tampil bersama teman musisi lain di sebuah acara musik, Gegeloan Bandung.

"Seru banget, rasanya jadi melepas rindu lagi karena bisa banyak waktu ngobrol bareng yang lain tentunya," ujar Rakhano.