Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Rakhano Jelang Debut Menjadi Penyanyi Profesional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |01:01 WIB
Cerita Rakhano Jelang Debut Menjadi Penyanyi Profesional
Rakhano debut sebagai penyanyi profesional (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rakhano akan menjalani debut sebagai penyanyi profesional. Di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia, Rakhano akan menghadirkan sebuah karya, penanda kariernya di industri musik Indonesia.

Dalam waktu dekat, Rakhano menghadirkan single bertajuk Ajarku Melepasnya. Penyanyi kelahiran Semarang, 11 Februari 2003 pun tak sabar menantikannya.

Cerita Rakhano Jelang debut Menjadi Penyanyi Profesional

"Saya bersyukur akan debut. Semoga bisa diterima oleh pendengar musik. Senangnya karena debut bersama Sony Music Entertainment Indonesia." ujar Rakhano.

Sebelum debut, Rakhano sudah sempat tampil bersama teman musisi lain di sebuah acara musik, Gegeloan Bandung.

"Seru banget, rasanya jadi melepas rindu lagi karena bisa banyak waktu ngobrol bareng yang lain tentunya," ujar Rakhano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement