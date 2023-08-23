Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pamungkas hingga Geisha Meriahkan Festival Cerita Langit Jingga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |01:30 WIB
Pamungkas hingga Geisha Meriahkan Festival Cerita Langit Jingga
Festival Musik Cerita Langit Jingga (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Festival Musik Cerita Langit Jingga akan dihelat pada 14 Oktober 2023 di Lapangan Panahan, Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Event yang diprakarsai oleh Trisikom ini akan menghadirkan sederet bintang top Tanah Air.

Festival Musik Cerita Langit Jingga akan menghadirkan sederet musisi-musisi papan atas tanah air seperti Pamungkas, Pusakata, RAN, Maliq D’ Essential, Dere, Raisa Anggiani, The Rain, Geisha, Laluna dan Kelompok Pemuja Koplo. Selain menyajikan pertunjukan musik, Cerita Langit Jingga juga menyuguhkan berbagai pengalaman menarik lainnya bagi pengunjung, di antaranya adalah Carnival, Photo Booth dan Face-painting.

Pamungkas hingga Geisha Meriahkan Festival Cerita Langit Jingga

Yudistira Utomo selaku salah satu Founder Trisikom mengatakan, “Kami sangat antusias untuk menggelar festival musik bagi muda mudi pecinta music senja, melihat sekarang ini festival musik sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta musik tanah air. ‘Cerita Langit Jingga’ akan diselenggarakan di Cibinong, Bogor, karena kami melihat bahwa festival musik banyak diselenggarakan di Jakarta, sehingga kami menyasar ke daerah penyangga ibukota seperti Cibinong, Bogor, agar pecinta musik di daerah pinggiran juga dapat merasakan festival yang bagus dan keren serta dapat memberikan alternatif pilihan hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat," ujar Yudistira.

Ody Waji selaku Project Leader dari Festival Musik ‘Cerita Langit Jingga’ menambahkan, “Memulai rangkaian acara persiapan Festival Musik ‘Cerita Langit Jingga’, Trisikom akan membuka penjualan tiket perdana pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan harga terbaik, dijual dalam jumlah terbatas jadi siap-siap karena dijual terbatas. Dan tentunya kami akan mempersembahkan festival musik terbaik kami untuk masyarakat dan pecinta musik di Indonesia. Anak senja akan dikelilingi oleh banyak kegiatan menarik di festival ini, mereka akan merasakan penuh bagaimana berekspresi menjadi anak senja yang sesungguhnya,” jelasnya.

