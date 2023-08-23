Kembali Bermusik, Tata Janeeta Hadirkan Album The Best of Me

JAKARTA - Tata Janeeta kembali bermusik. Tak tanggung-tanggung, Tata langsung menghadirkan album bertajuk The Best of Me.

Tata menghadirkan sejumlah lagu andalan yang telah diaransemen ulang seperti Sang Penggoda, Penipu Hati, Korbanmu dan lainnya. The Best Of Me mempersembahkan 10 hits single. Kemudian Tata juga menggandeng Once Mekel di single Disempurnakan Cinta serta berduet bersama sang suami tercinta Brotoseno lewat lagu Jatuh Cinta Lagi.

Lewat album ini pula, Tata Janeeta menghadirkan lagu Semudah Itu. Lagu Semudah Itu diangkat dari salah satu kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu membesarkan anak lelakinya hingga mencapai kesuksesan.

Lagu Semudah Itu terasa begitu apik dan menyentuh dengan penjiwaan yang begitu terasa di setiap lirik yang Tata Janeeta lantunkan.