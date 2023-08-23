Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kembali Bermusik, Tata Janeeta Hadirkan Album The Best of Me

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:25 WIB
Kembali Bermusik, Tata Janeeta Hadirkan Album The Best of Me
Tata Janeeta hadirkan album The Best of Me (Foto: Ist)
JAKARTA - Tata Janeeta kembali bermusik. Tak tanggung-tanggung, Tata langsung menghadirkan album bertajuk The Best of Me.

Tata menghadirkan sejumlah lagu andalan yang telah diaransemen ulang seperti Sang Penggoda, Penipu Hati, Korbanmu dan lainnya. The Best Of Me mempersembahkan 10 hits single. Kemudian Tata juga menggandeng Once Mekel di single Disempurnakan Cinta serta berduet bersama sang suami tercinta Brotoseno lewat lagu Jatuh Cinta Lagi.

Lewat album ini pula, Tata Janeeta menghadirkan lagu Semudah Itu. Lagu Semudah Itu diangkat dari salah satu kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu membesarkan anak lelakinya hingga mencapai kesuksesan.

 Kembali Bermusik, Tata Janeeta Hadirkan Album The Best of Me

Lagu Semudah Itu terasa begitu apik dan menyentuh dengan penjiwaan yang begitu terasa di setiap lirik yang Tata Janeeta lantunkan.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
