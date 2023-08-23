Emma Elliott Banting Setir dari Aktris Sinetron ke Musisi

JAKARTA - Langkah karir Emma Elliott di dunia entertainment memang bukan dimulai dari industri musik. Sebelum memasuki bidang tarik suara secara profesional, penyanyi yang baru merilis single 'Movie' itu lebih dulu menjadi aktris sinetron.

Emma Elliott pernah menjajal dunia akting di tahun 2016. Sinetron yang dia bintangi tidak lain berjudul Jinny Oh Jinny Datang Lagi.

Kepada Okezone, Emma Elliott mengaku dirinya sudah cinta terhadap musik sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

"Sebenarnya dari kecil saya suka nyanyi, dari kelas 4 SD saya mengikuti musical di sekolah, saya merasa ini sangat menyenangkan," kata Emma Elliott, di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sadar akan bakatnya sejak dini, Emma sampai mengambil les vokal. Dia juga berani menunjukkan kualitas vokal miliknya melalui YouTube.

"Coba-coba aja rilis video cover lagu di youtube gitu. tapi pada waktu itu belum bisa sampai kaya sekarang rilis lagu," ujar Emma.