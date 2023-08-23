Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Emma Elliott Rilis Single Movie, Kerjasama Bareng Asta RAN dan Handy Soulvibe

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:01 WIB
Emma Elliott Rilis Single Movie, Kerjasama Bareng Asta RAN dan Handy Soulvibe
Emma Elliott rilis lagu Movie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emma Elliott belum lama ini merilis single baru berjudul Movie. Ini merupakan single perdana Emma dan langsung bekerja sama dengan para musisi senior.

Mereka adalah Ramadhan Handy dari Soulvibes dan Asta Andoko gitaris RAN. Baik Asta maupun Handy dirasa Elliott benar-benar membantunya dalam memproduksi single Movie.

Elliott menyerahkan lirik buatannya sendiri dan kemudian bersama-sama Asta maupun Handy menyulapnya menjadi sebuah lagu utuh dengan sentuhan melodi indah. Gadis keturunan Indonesia dan Amerika Serikat itu pun bercerita, dia merasa sangat beruntung bisa kerja bersama dua musisi handal yang sudah lebih dulu malang melintang di industri musik.

Emma Elliott Rilis Single Movie, Kerjasama Bareng Asta RAN dan Handy Soulvibe

"Mereka sangat menolong saya, karena saya gak tau banyak orang di dalam industri musik ini," kata Emma Elliott, di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).

Selama masa-masa produksi lagu Movie, Emma mengaku banyak menimba ilmu dari Asta RAN serta Handy Soulvibe. Semua dia perhatikan detail, karena Emma memang ingin sekali kelak bisa memproduksi lagu sendiri.

"Saya juga pengen belajar gimana produce lagu sendiri juga, jadi saya bisa lihat proses mereka, mulai dari beat terus membuat melody benar-benar cool melihat semua prosesnya," lanjut Emma.

Menengok kembali beberapa waktu lalu, pertemuan Emma Elliott , Asta dan Handy cukup sederhana. Ternyata, manajer Emma mengenal Handy, yang kemudian menyambungkan kepada Asta.

