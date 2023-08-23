Five Minutes hingga Nia Daniaty Akan Meriahkan House of Harmony, Suguhkan Hiburan Musik Lintas Genre

JAKARTA - Deretan musisi ternama Tanah Air akan tampil sepanggung. Mulai dari genre rock, raggae, hingga dangdut, akan menyatu menjadi hiburan yang apik.

Para musisinya antara lain adalah Five Minutes, The Titans, Tyok Satrio, Della Firdatia, Bella Queen, Azizah Maumere, Ruth Nelly, Obin The Flops, De Poin, Jogi, Stak Brothers, Boraspati, Nia Daniaty dan Argadho Trio.

Mereka akan tampil untuk memeriahkan ulang tahun ke-25 label Wahana Media Entertainment lewat perayaan bertema 'House of Harmony' di Menara Kuningan, Jakarta, pada 26 Agustus 2023.

"Pada perayaan ulang tahun ke-25, Wahana Media Entertainment akan diselenggarakan tiga kegiatan, yakni Townhall Meeting, Partnership Program, dan Anniversary Party,” ungkap Dika, manajer Media Publications pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Berdiri sejak tahun 1998, pihak label punya harapan besar. Mereka ingin mengembangkan target sebagai ekosistem musik terbesar di Asia Tenggara.