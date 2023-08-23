Eva Celia Butuh Waktu 3 Tahun untuk Garap Album Baru

JAKARTA - Eva Celia resmi merilis album self-titled, pada 23 Agustus 2023. Album tersebut terdiri dari 10 lagu yang sebagian besar di antaranya ditulis sendiri oleh putri musisi Indra Lesmana dan Sophia Latjuba tersebut.

Dia mengaku, proses produksi album tersebut membutuhkan waktu 3 tahun. Dan ketika album tersebut akhirnya rilis, istri Demas Narawangsa itu mengaku, sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan para penggemarnya.

“Ada banyak cinta yang kubawa dalam album ini dan akhirnya kalian bisa mendengarnya. Album ini bercerita tentang kehilangan dan menemukan cinta. Aku bangga dengan album ini dan berharap kalian menyukainya,” tutur Eva Celia.

Dalam menggarap ‘Eva Celia’, penyanyi 30 tahun tersebut menggandeng beberapa musisi dalam menciptakan lagu-lagunya. Mereka adalah Indra Lesmana, Demas Narawangsa, Petra Sihombing, Marcello Laksono, dan Imelda Lizal.

Kolaborasi sang penyanyi dengan deretan musisi tersebut menghasilkan 10 lagu yang terdiri dari Crush, Parasite, Poison, Strangers, Wish, Inevitable, Motions, Love, Electric, dan Enter.

Perilisan album Eva Celia itu mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. “Hey, akhirnya. Selamat ya,” ujar sang ayah, Indra Lesmana. Sementara Sophia Latjuba memberikan selamat lewat Story Instagram pribadinya, “Selamat sayangku.”