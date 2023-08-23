Konser Bring Me the Horizon di Jakarta Digelar Dua Hari, Saosin Ikut Tampil

JAKARTA - Konser Bring Me the Horizon (BMTH) akan digelar selama dua hari berturut-turut mulai dari 10 dan 11 November 2023 di Ancol Beach City, Jakarta. Ravel Entertainment selaku pihak promotor juga mengumumkan kejutan lain melalui laman Instagram resminya.

Band legendaris Saosin juga dipastikan tampil di konser tersebut.

"Terima kasih atas antusiasmenya terhadap BMTH Live di Jakarta. Semua keinginan Anda adalah perintah kami! @bringmethehorizon Live in Jakarta telah menambahkan acara baru yang jatuh pada 11 November 2023, di Beach City International Stadium," tulis pihak promotor melalui akun @ravelentertainment, dikutip MNC Portal Indonesia pada Rabu (23/8/2023).

Pihak promotor menegaskan Saosin diundang sebagai tamu spesial selain band rock I Prevail. Anthony Green cs pun dijadwalkan tampil pada Sabtu, 11 November 2023.

"Bersiaplah untuk 2 hari BMTH live di Jakarta bersama @iprevailband ! Sebagai rasa terima kasih kami yang hangat, kami menambahkan @saosinofficial untuk bergabung dalam hype sebagai tamu istimewa hanya untuk pertunjukan hari ke-2," terangnya.

Adapun kloter baru penjualan tiket konser Bring Me the Horizon di Jakarta akan dimulai pada 28 Agustus 2023.

