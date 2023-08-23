Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Sisa Rasa dari Mahalini Dominasi Song List Audisi Trending Star

Lutfi Fadila , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:28 WIB
Lagu <i>Sisa Rasa</i> dari Mahalini Dominasi <i>Song List</i> Audisi <i>Trending Star</i>
Lagu Sisa Rasa dari Mahalini menjadi pilihan populer bagi peserta Trending Star. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - HITS Records merilis lagu Sisa Rasa milik Mahalini Raharja, pada 20 Oktober 2021. Kala itu, lagu tersebut begitu populer hingga mendulang 148 juta views di YouTube dan menjadi top download di berbagai platform musik.

Lirik lagu tersebut menggambarkan perasaan cinta tak terlupakan, meski hubungan telah berakhir. Kini, lagu tersebut menjadi pilihan paling populer di antara calon peserta audisi ajang pencarian bakat menyanyi digital, Trending Star

Melalui Sisa Rasa, Mahalini membuktikan, bakat mampu menghasilkan karya yang mampu menyentuh hati banyak orang dan menjadi karya yang menyimpan makna dan kenangan tentang orang tersayang.

Apakah lagu ini juga akan menjadi pilihan kamu saat mengikuti audisi Trending Star? Karena itu jangan melewatkan audisi online yang dibuka hingga 26 Agustus 2023. Sementara audisi offline akan digelar di Bali hingga 7 September 2023.

Untuk mengikuti audisi Trending Star kamu hanya perlu membuat video bernyanyi menggunakan lagu dari HITS Records dan Musica Studio melalui starhits.id/trendingstar/listsong.

Kemudian, unggah video tersebut ke YouTube Shorts dengan mengetik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #DewataBali. Setelah itu, daftarkan data diri kamu melalui Voks Radio Bali.

