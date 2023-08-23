7 Lagu Populer The Weeknd, Penyanyi yang Dikenal dengan Gaya Rambut Unik

JAKARTA - The Weeknd merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Kanada. Ia Memiliki nama asli Abel Makkonen Tesfaye yang lahir pada 16 Februari 1990.

Kemunculan The Weeknd di industri sukses mencuri perhatian penikmat musik dunia. Pria yang akrab disapa Abel ini punya gaya musik yang unik dengan menggabungkan elemen R&B, pop, dan musik elektronik.

Selain musiknya, The Weeknd di awal kemunculannya juga memiliki gaya rambut ikonik. Namun, ia mulai memangkas rambut gimbalnya yang unik itu saat muncul di album 'Starboy' pada 2016.

Berikut ini Okezone hadirkan lagu populer The Weeknd, dikutip dari American Songwriter, pada Selasa (22/8/2023).

1. Blinding Light

"Blinding Lights" identik dengan nama The Weeknd. Irama yang cocok untuk menari mengajak pendengarnya untuk bergerak dan bergoyang dengan energi listriknya. Lagu ini memiliki nuansa anthemic yang membuat orang tidak bisa tidak ikut bernyanyi. Musik video lagu ini telah ditonton sebanyak 762 Juta di Youtube.