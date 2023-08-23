Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Emma Elliott Rilis Single Movie, Sadar Dunia Nyata Tak Seindah Film

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:05 WIB
Emma Elliott Rilis Single <i>Movie</i>, Sadar Dunia Nyata Tak Seindah Film
Emma Eliott rilis single bertajuk Movie. (Foto: Melati/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Emma Elliott menambah warna baru di industri musik Indonesia. Hadir membawa karya miliknya sendiri, single perdananya diberi judul 'Movie'.

Lagu Movie milik Emma Elliott bukan menceritakan soal film favoritnya. Melainkan, ia mengangkat perasaan ketika sadar bahwa rupanya dunia nyata benar-benar berbeda dari film.

"Waktu pas nonton film kadang-kadang saya rasa jalan ceritanya sangat sederhana dan ada good ending nya tapi saya rasa in real life enggak selalu kayak gitu sih," kata Emma Elliott di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).

Kepada Okezone, Emma Elliott mengaku dirinya gemar menonton film. Pada saat-saat itu lah, ada kalanya Emma termenung dan merasa hidup tidak selalu berakhir indah layaknya 'Movie'.

"saya merasakan romansa (dalam film) yang tidak sama, dan film action juga tidak ada hero di dunia nyata yang bsia menyelamatkan kita," lanjut Emma Elliott.

Halaman:
1 2
