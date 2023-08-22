Malam Ini! 3 Finalis Kontes Swara Bintang akan Kolaborasi dengan Juri Bintang

JAKARTA - Kontes Swara Bintang MNCTV sampai di tahap semifinal. Tiga kontestan yang berhasil melaju ke babak ini akan kembali di adu di atas panggung Semifinal Kontes Swara Bintang MNCTV yang akan dilaksanakan pada Selasa (22/8/2023).

Ketiga kontestan yang berhasil melaju ke Semifinal Kontes Swara Bintang MNCTV diantaranya Farisky (Surabaya), Fifian (Banten), dan Ongky (Malang). Ketiganya bahkan akan berkolaborasi dengan para juri bintang legandaris, yakni Elvy Sukaesih, Erie Suzan, dan Mansyur S.

Kolaborasi spesial nan apik tentu akan membuat ketiga peserta semakin dekat dengan kemenangan di Kontes Swara Bintang 2023.

Kira-kira siapakah dari para semifinalis yang akan menarik hati juri Marion Jola, Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Caren Delano untuk melaju ke babak grand final minggu depan?

Terus vote dan dukung jagoanmu agar terus bisa bertahan di Kontes Swara Bintang dan mampu menjadi juara Kontes Swara Bintang 2023.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsah!

BACA JUGA: Top 4 Siap Tampil Memukau di Panggung Kontes Swara Bintang

Sekarang ada cara mudah, untuk segala masalah siaran tv digital. #LayananSolusiTVDigital siap bantu kamu. Cukup kirimkan pesan via Whatsapp ke nomor 0856 9003 900, dan sebutkan masalah seputar siaran tv digitalmu. Layanan call center kami siap membantu kamu, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Note: Call center hanya melayani via chat, dan tidak menerima panggilan telepon.