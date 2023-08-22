Advertisement
Malam Ini! 3 Finalis Kontes Swara Bintang akan Kolaborasi dengan Juri Bintang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:05 WIB
Kontes Swara Bintang memasuki babak semifinal (Foto: MNC Media)
Kontes Swara Bintang memasuki babak semifinal (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kontes Swara Bintang MNCTV sampai di tahap semifinal. Tiga kontestan yang berhasil melaju ke babak ini akan kembali di adu di atas panggung Semifinal Kontes Swara Bintang MNCTV yang akan dilaksanakan pada Selasa (22/8/2023).

Ketiga kontestan yang berhasil melaju ke Semifinal Kontes Swara Bintang MNCTV diantaranya Farisky (Surabaya), Fifian (Banten), dan Ongky (Malang). Ketiganya bahkan akan berkolaborasi dengan para juri bintang legandaris, yakni Elvy Sukaesih, Erie Suzan, dan Mansyur S.

Kolaborasi spesial nan apik tentu akan membuat ketiga peserta semakin dekat dengan kemenangan di Kontes Swara Bintang 2023.

Kira-kira siapakah dari para semifinalis yang akan menarik hati juri Marion Jola, Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Caren Delano untuk melaju ke babak grand final minggu depan?

Kontes Swara Bintang

Terus vote dan dukung jagoanmu agar terus bisa bertahan di Kontes Swara Bintang dan mampu menjadi juara Kontes Swara Bintang 2023.

Telusuri berita celebrity lainnya
