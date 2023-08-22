Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

HUT ke-4 RCTI+ Hadirkan Idolyfe 4 All, Saksikan Keseruan PANORAMA X JKT48

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:11 WIB
HUT ke-4 RCTI+ Hadirkan Idolyfe 4 All. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Menyambut HUT ke-4 RCTI+, program Idolyfe akan tampil berbeda di minggu ini dengan tajuk Idolyfe 4 All. Siap tayang pada Rabu, 23, Agustus 2023 pada pukul 18.00 WIB.

Dalam kesempatan ini, Rony Parulian, Nyoman Paul, Nabila Taqiyyah, Salma Salsabil yang dikenal dengan PANAROMA siap menunjukkan penampilan spesial bersama penyanyi idola lainnya di Idolyfe dengan konsep mini konser.

PANAROMA juga berkesempatan berkolaborasi dengan JKT48. Acara akan semakin meriah dengan kehadiran Rachel, Novia, Syarla, Anggis, Alfredo, Rahman, dan Dimansyah.

Bintang tamu akan menyuguhkan berbagai penampilan menarik dalam mini konser ini. Rahman dan Dimansyah akan membawakan “Melodies From The East”, lalu Rachel dan Anggis akan memandu “EDM Party Anthems”, ada juga “Waktu Indonesia Bergoyang” yang dipandu oleh, Alfredo, Syarla, dan Novia.

Tak ketinggalan dengan aksi Paul, Nabila dan Rony yang akan membawakan “Mendayu Lewat Melayu”, JKT48 dalam “Way Back Home”, serta penutupan spesial yakni kolaborasi spesial PANAROMA dengan JKT 48.

Penonton dijamin akan terhibur dengan games-games seru. Seperti Flip bottle tak tik tuk dimana PANAROMA akan bersaing melawan JKT 48 untuk melakukan flip bottle secara bergantian.

Telusuri berita celebrity lainnya
