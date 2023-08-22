Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mayang Terancam Dipolisikan Imbas Tertawakan Upacara Bendera di Istana Negara

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:30 WIB
Mayang Terancam Dipolisikan Imbas Tertawakan Upacara Bendera di Istana Negara
Mayang terancam dipolisikan imbas tertawakan upacara bendera. (Foto: Instagram/@mayang.lucyaana))
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana, adik mendiang Vanessa Angel, kini sedang jadi sorotan warganet. Aksinya baru-baru ini mengundang amarah netizen.

Masalah ini berawal ketika sahabatnya, Loll Unyu, membagikan video Insta Story yang memperlihatkan Mayang sedang hormat sambil tiduran di ranjang ketika menyaksikan siaran upacara peringatan HUT ke-78 RI di Istana Negara.

"Hormat hey, hormaaaat, hormat kalian semua,” katanya sambil tertawa.

Sikap Mayang melakukan hormat sambil terbaring dan tertawa di momen sakral itu seketika memancing emosi warganet. Seperti dilihat di akun TikTok @dilapedia2.

Banyak yang menilai hal itu tak pantas dilakukan. Bahkan, di antaranya ingin Mayang bisa diproses secara hukum.

Halaman:
1 2
