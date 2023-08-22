Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Via Vallen Ungkap Alasan Happy Asmara Ogah Balikan dengan Denny Caknan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |04:30 WIB
Via Vallen Ungkap Alasan Happy Asmara Ogah Balikan dengan Denny Caknan
Alasan Happy Asmara ogah balikan dengan Denny Caknan. (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Meski Denny Caknan sudah bahagia menikah dengan Bella Bonita, masa lalunya dengan Happy Asmara masih selalu jadi pembahasan menarik.

Seperti baru-baru ini beredar video lawas Via Vallen yang diduga membongkar masalah percintaan Happy Asmara dengan Denny Caknan dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi.

Via mulanya menegur Happy agar tak perlu galau. Pasalnya, pelantun Rungkad itu yang menolak ketika diajak kembali menjalin hubungan.

"Kamu galau-galau tapi diajakin balikan nggak mau," ujar Via, dikutip dari akun TikTok @angga_tok_ezt, Rabu (23/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115585/happy_asmara_dan_gilga_sahid-6y31_large.jpg
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094465/happy_asmara_dan_gilga_sahid-wiAk_large.jpg
Happy Asmara Sering Marahi Gilga Sahid, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028233/ungkapan-bahagia-gilga-sahid-usai-nikahi-happy-asmara-XXTjjLQbdD.jpg
Ungkapan Bahagia Gilga Sahid Usai Nikahi Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028069/happy-asmara-akhirnya-bagikan-foto-pernikahannya-dengan-gilga-sahid-kf4npxsXoM.jpg
Happy Asmara Akhirnya Bagikan Foto Pernikahannya dengan Gilga Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026794/happy-asmara-bagikan-foto-siluet-netizen-ramai-beri-ucapan-selamat-menikah-zcfs4fXnkc.jpg
Happy Asmara Bagikan Foto Siluet, Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025289/respons-kocak-happy-asmara-dan-gilga-sahid-usai-diisukan-resmi-menikah-Q8BgWgFhPs.jpg
Respons Kocak Happy Asmara dan Gilga Sahid Usai Diisukan Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement