Via Vallen Ungkap Alasan Happy Asmara Ogah Balikan dengan Denny Caknan

JAKARTA - Meski Denny Caknan sudah bahagia menikah dengan Bella Bonita, masa lalunya dengan Happy Asmara masih selalu jadi pembahasan menarik.

Seperti baru-baru ini beredar video lawas Via Vallen yang diduga membongkar masalah percintaan Happy Asmara dengan Denny Caknan dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi.

Via mulanya menegur Happy agar tak perlu galau. Pasalnya, pelantun Rungkad itu yang menolak ketika diajak kembali menjalin hubungan.

"Kamu galau-galau tapi diajakin balikan nggak mau," ujar Via, dikutip dari akun TikTok @angga_tok_ezt, Rabu (23/8/2023).