Berawal dari Iseng, Agnes Yunike Kini Sukses Jadi Selebgram

JAKARTA - Agnes Yunike Putri kini dikenal sebagai selebgram. Awalnya, ia tidak pernah terpikir akan menyelami dunia ini.

Agnes memang aktif di media sosial dan membagikan potret-potret cantiknya. Seiring berjalannya waktu, dara 23 tahun itu menyita perhatian warganet.

"Memang sejak sekolah saya sudah suka main media sosial. Awalnya cuma iseng karena hobi foto terus posting saat ada waktu lengang," ujar Agnes.

"Kaget juga lihat banyak yang follow dan like akhirnya di tahun 2012 saya mulai aktif di medsos sampai sekarang," sambungnya.

Unggahan foto serta konten-konten yang dibagikan melalui akun @agnesyunikee menarik minat khalayak. Terbukti, kini ia memiliki lebih dari 281 ribu followers.

Seiring berjalannya waktu, Agnes mulai menerima tawaran endorsement. Ia ingat pertama kali dapat kepercayaan mempromosikan produk pakaian.