HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Tahun Idap Stroke hingga Alami Kelumpuhan, El Ibnu: Saya Sudah Sembuh

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |03:30 WIB
8 Tahun Idap Stroke hingga Alami Kelumpuhan, El Ibnu: Saya Sudah Sembuh
El Ibnu tak mau dianggap sakit (Foto: Instagram @elibnu999)
A
A
A

JAKARTA - Noventino Budi Lesmana atau yang lebih dikenal El Ibnu, mantan vokalis Elkasih, enggan dianggap sakit. Meskipun, ia sudah mengidap stroke selama delapan tahun terakhir.

El Ibnu sendiri diketahui masih cukup aktif berkarya sebagai pencipta lagu, walau sudah hengkang dari bandnya. Bahkan pelantun Kau Tigakan Cintaku ini menceritakan kondisi terkininya usai terserang stroke.

"Sembuh luka otaknya tapi layaknya luka koreng gak bisa hilang ya seperti itu lah lumpuh ku, tapi hal ini kusyukuri," ujar El Ibnu saat ditemui di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan belum lama ini.

Agar bisa menjalani aktivitasnya, pria 41 tahun ini harus menggunakan kursi roda. Tak hanya itu, ia juga harus menggunakan alat bantu bicara melalui ponselnya.

El Ibnu

Hal ini dilakukan lantaran sang musisi lumpuh dan tak bisa berbicara usai mengidap stroke. Kendati demikian, rasa sakit yang dialaminya sama sekali tak pernah tampak di raut wajahnya.

Sementara itu, El Ibun sendiri masih sangat bersemangat untuk mendukung kelangsungan mantan grup bandnya. Terlebih, saat ini rekan-rekannya tersebut masih terus berjuang untuk mendapat hak royalti dari lagu Kau Tigakan Cintaku

"(Sejak sakit) aku malah super dalam bikin lagu, saya juga sudah menciptakan enam lagu rohani pasca stroke," jelasnya.

Halaman:
1 2
