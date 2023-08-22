Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Krisdayanti Doakan Kesuksesan Ashanty yang Ambil Kuliah S3

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |02:30 WIB
Krisdayanti Doakan Kesuksesan Ashanty yang Ambil Kuliah S3
Krisdayanti doakan Ashanty yang akan tempuh pendidikan S3 (Foto: Instagram @krisdayantilemos)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty baru saja resmi menjadi mahasiswi S3 di Universitas Airlangga alias Unair Surabaya. Istri Anang Hermansyah ini diketahui mengambil jurusan program PSDM Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM).

"Alhamdulillah resmi jadi mahasiswi pascasarjana program doktor PSDM Unair @pasca_unair @univ_airlangga," tulis Ashanty dikutip Senin (21/8/2023).

Dalam unggahannya, ibu sambung Aurel Hermansyah ini terlihat datang ke Unair dengan ditemani oleh suaminya. Ia bahkan tampak menawan dengan busana warna gelap.

Unggahan Ashanty pun mengundang komentar warganet termasuk kalangan artis. Salah satunya Krisdayanti.

Ashanty dan Krisdayanti

Melalui kolom komentar, KD bahkan mengucapkan selamat pada Ashanty. Tak lupa, ia juga turut mendoakan agar proses pendidikan yang dijalani Ashanty berjalan lancar sampai mendapat gelar doktor.

"Congrats for your upcoming doctorates Shanty, aku doakan sukses lancar tercapai @ashanty_ash," tulis Krisdayanti.

Halaman:
1 2
