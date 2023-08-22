Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nyaman Jadi Influencer, Chandra Jaya Permana: Profesinya Lebih Fleksibel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |23:50 WIB
Nyaman Jadi Influencer, Chandra Jaya Permana: Profesinya Lebih Fleksibel
Chandra Jaya Permana (Foto: Dok. Chandra Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Influence Chandra Jaya Permana mengakui enaknya menjadi seorang influencer. Ia bahkan bisa melakukan pekerjaan sekaligus hobi travelingnya dalam satu waktu yang sama.

Bagaimana tidak, Chandra Jaya merupakan influencer yang kerap mengunggah konten tentang perjalanan liburannya ke berbagai tempat termasuk membagikan review soal tempat staycation murah. Berawal dari iseng mereview hotel, pemilik akun Instagram @chandracudhem dan Tiktok @sichandrajayapermana justru mulai dikenal luas lantaran kontennya dianggap cukup menarik, lantaran membahas liburan murah dan berkesan.

"Awalnya review iseng tapi nggak nyangka sampai sekarang antusiasnya luar biasa karena konten-konten aku sudah ditonton banyak orang di media sosial," ungkap Chandra Jaya Permana.

Sebelumnya, pria 30 tahun ini sempat bekerja sebagai karyawan bank. Namun, kini ia memilih untuk bekerja sebagai selebgram, TikToker, serta influencer, dan berusaha untuk tekun pada hal yang digelutinya. Terlebih, ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu bekerja di belakang meja.

Chandra Jaya

Chandra sendiri mengaku sangat menikmati pekerjaannya yang kerap jalan-jalan dan melakukan staycation. Jam kerja yang fleksibel bahkan membuatnya lebih mudah untuk mengeksplorasi kreativitas.

"Profesi ini lebih fleksibel karena bisa jalan ke mana saja. Terus proses pembuatan video kontennya juga sesuai passion aku yang memang hobi jalan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement