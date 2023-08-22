Nyaman Jadi Influencer, Chandra Jaya Permana: Profesinya Lebih Fleksibel

JAKARTA - Influence Chandra Jaya Permana mengakui enaknya menjadi seorang influencer. Ia bahkan bisa melakukan pekerjaan sekaligus hobi travelingnya dalam satu waktu yang sama.

Bagaimana tidak, Chandra Jaya merupakan influencer yang kerap mengunggah konten tentang perjalanan liburannya ke berbagai tempat termasuk membagikan review soal tempat staycation murah. Berawal dari iseng mereview hotel, pemilik akun Instagram @chandracudhem dan Tiktok @sichandrajayapermana justru mulai dikenal luas lantaran kontennya dianggap cukup menarik, lantaran membahas liburan murah dan berkesan.

BACA JUGA: Influencer Roswati Djajali Punya Segudang Bisnis Mulai dari Garmen hingga Pangan

"Awalnya review iseng tapi nggak nyangka sampai sekarang antusiasnya luar biasa karena konten-konten aku sudah ditonton banyak orang di media sosial," ungkap Chandra Jaya Permana.

Sebelumnya, pria 30 tahun ini sempat bekerja sebagai karyawan bank. Namun, kini ia memilih untuk bekerja sebagai selebgram, TikToker, serta influencer, dan berusaha untuk tekun pada hal yang digelutinya. Terlebih, ia tidak perlu menghabiskan banyak waktu bekerja di belakang meja.

Chandra sendiri mengaku sangat menikmati pekerjaannya yang kerap jalan-jalan dan melakukan staycation. Jam kerja yang fleksibel bahkan membuatnya lebih mudah untuk mengeksplorasi kreativitas.

"Profesi ini lebih fleksibel karena bisa jalan ke mana saja. Terus proses pembuatan video kontennya juga sesuai passion aku yang memang hobi jalan," jelasnya.