HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Resmi Polisikan Verny Hasan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:10 WIB
Denny Sumargo Resmi Polisikan Verny Hasan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
Denny Sumargo resmi laporkan Verny Hasan (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo resmi mempolisikan Verny Hasan. Mantan atlet basket yang juga merupakan aktor tersebut diketahui melaporkan Verny Hasan ke Polda Metro Jaya, Selasa (22/8/2023) terkait dugaan pencemaran nama baik.

Ditemui usai membuat laporan, pengacara Densu, Muhammad Anwar mengatakan, untuk melindungi kliennya. Pihaknya memutuskan membawa perkara itu kejalur hukum dengan dugaan pencemaran nama baik.

"Ini berhubungan dengan peristiwa lama diangkat lagi, supaya untuk meredam agar berproses secara hukum. Dan saya juga melindungi klien atas keputusan dari Densu, untuk melaporkan terkait pencemaran nama baik," ujar Muhammad Anwar, selaku kuasa hukum Denny Sumargo.

"Tadi sudah kami buat laporan, dan ini bukti LP nya masalah dituduhkan pasal 310 dan 311 KUHP ayat 3 UU ITE. Dengan kita lakukan ini, saya harap tinggal penyidik langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan," lanjutnya.

Denny Sumargo (Selvianus/MPI)

Sebelumnya, Verny Hasan diketahui muncul kembali dan menantang suami Olivia Allan itu untuk melakukan tes DNA ulang. Tak hanya itu, wanita yang berprofesi sebagai DJ tersebut bahkan seolah tak percaya dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman. Padahal, sebelum melakukan tes DNA, Densu sudah sempat meminta persetujuan pada Verny dan keluarganya untuk menjalani tes di lembaga tersebut.

Halaman:
1 2
