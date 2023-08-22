Sibuk Urus Anak, Irish Bella Tak Bisa Dampingi Ammar Zoni di Sidang Perdana Kasus Narkoba

JAKARTA - Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Selasa (22/8/2023) tanpa didampingi istrinya, Irish Bella. Menurut sang aktor, istrinya kini tengah sibuk menjaga dua buah hatinya.

Dalam sidang tersebut, Ammar Zoni terlihat didampingi kuasa hukumnya, Abdullah Emile Oemar Alamudy. Namun, adik kandungnya yakni Aditya Zoni dan Panji Zoni terlihat hadir untuk memberikan dukungan bersama ayah mereka Suhendri Zoni Alruvi.

"Irish harus menjaga anak-anak," ucap Ammar Zoni usai menjalani sidang.

Ammar juga tak memungkiri bahwa ia sangat rindu kepada kedua anaknya. Namun di sisi lain, Ammar juga optimis sang istri tetap memberikan doa terbaik untuk proses persidangannya.

"Iya (kangen anak-anak). Mereka (anak dan istri) semua baik-baik saja. Mereka semua juga mendoakan saya," jelasnya.

Sebagai informasi, Ammar Zoni didakwa dengan dua pasal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diantaranya Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Pasal 127 ayat (1) huruf (a) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pelanggar Pasal ini dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda Rp 800 juta hingga maksimal Rp 8 miliar.