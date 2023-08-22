Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Tunda Tambah Momongan, Akui Takut Kasih Sayangnya ke Baby Al Berkurang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:50 WIB
Rizky Billar Tunda Tambah Momongan, Akui Takut Kasih Sayangnya ke Baby Al Berkurang
Rizky Billar tunda tambah momongan (Foto: Instagram @rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Usia akan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al Fatih Billar, sudah menginjak 1 tahun 8 bulan. Akan tetapi, hingga saat ini Billar masih belum memiliki keinginan untuk menambah momongan.

Menariknya, Billar dan sang istri, Lesti Kejora, ingin terlebih dulu fokus untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak semata wayangnya.

"Belum dulu karena El masih butuh kasih sayang penuh dari orangtuanya," ujar Rizky Billar dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut, Billar juga menyebut bahwa baby Al belakangan cukup sering menunjukkan rasa manjanya kepada ayah dan bundanya. Hal itu membuatnya memilih untuk menunda memiliki anak kedua, lantaran memilih untuk memperhatikan anak pertamanya dahulu.

 Rizky Billar dan Lesti Kejora

"Lagi manja-manjanya, lagi seneng-senengnya sama papa dan bundanya," ungkap sang aktor.

"Kita nggak mau bagi kasih sayangnya sama adiknya dulu," sambungnya.

1 2
