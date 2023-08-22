Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Surya Manly Belajar Ilmu Agama Berkat Bintangi Sinetron Amanah Wali

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:02 WIB
Surya Manly Belajar Ilmu Agama Berkat Bintangi Sinetron <i>Amanah Wali</i>
Surya Manly belajar ilmu agama berkat bintangi sinetron Amanah Wali. (Foto: Instagram/@surya.manly)
JAKARTA - Aktor Surya Manly selama beberapa tahun terakhir membintangi sinetron Amanah Wali yang tayang di RCTI. Kesempatan ini didapatkan setelah dia muncul di film Monkey Man.

"Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga. Melalui kesempatan bermain dalam film 'Monkey Man,' dilanjutkan dengan peran dalam sinetron 'Amanah Wali'," ujar Surya, ditemui di kawasan Tangerang Selatan, belum lama ini.

Surya terlibat dalam sinetron Amanah Wali musim 5 dan 6. Ia banyak belajar ketika syuting bersama para personel Wali Band yakni Faank, Apoy, Ovie, dan Tomi, tentang profesionalisme berakting.

"Saya merasa bersyukur bisa berperan dalam sinetron 'Amanah Wali,' di sana saya mendapatkan banyak pelajaran tentang menjadi aktor profesional," ujar pria 36 tahun ini.

