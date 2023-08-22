Bantah Pilih Sendiri Lembaga Tes DNA, Denny Sumargo: Verny Hasan dan Keluarga Setuju

JAKARTA - Verny Hasan menantang Denny Sumargo untuk kembali melakukan tes DNA. Ia bahkan meminta agar tes DNA tersebut dilakukan di rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk olehnya, bukan Denny.

Menanggapi hal tersebut, Denny Sumargo pun angkat bicara. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya memilih Lembaga Eijkman milik pemerintah sebagai tempat untuk melakukan tes DNA lantaran telah disetujui oleh Verny Hasan dan keluarganya.

"Kenapa menggunakan Lembaga Eijkman yang sudah disetujui dari pihak Verny dan para saksi juga?," tulis Densu di akun Instagram Storynya.

"Karena itu adalah lembaga forensik yang kredibilitasnya sangat tinggi. Dan Verny Hasan juga menyetujui, dan perwakilan keluarganya juga menyetujui saat itu!," sambungnya.

Lelah menghadapi Verny Hasan yang dianggapnya drama, Densu pun memilih untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Bahkan, ia baru saja menandatangani surat kuasa pada pengacaranya untuk bisa melaporkan Verny Hasan ke polisi.

"Jadi gue pikir lebih bagus dilakukan tindakan yang jelas, supaya jangan kayak orang drama di sosial media. Nggak bagus, nggak ada edukasinya. Kalau memang gue salah gue tanggung jawab," kata Densu.