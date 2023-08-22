Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Pilih Sendiri Lembaga Tes DNA, Denny Sumargo: Verny Hasan dan Keluarga Setuju

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:35 WIB
Bantah Pilih Sendiri Lembaga Tes DNA, Denny Sumargo: Verny Hasan dan Keluarga Setuju
Denny Sumargo bantah pilih sendiri Lembaga Tes DNA (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Verny Hasan menantang Denny Sumargo untuk kembali melakukan tes DNA. Ia bahkan meminta agar tes DNA tersebut dilakukan di rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk olehnya, bukan Denny.

Menanggapi hal tersebut, Denny Sumargo pun angkat bicara. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya memilih Lembaga Eijkman milik pemerintah sebagai tempat untuk melakukan tes DNA lantaran telah disetujui oleh Verny Hasan dan keluarganya.

"Kenapa menggunakan Lembaga Eijkman yang sudah disetujui dari pihak Verny dan para saksi juga?," tulis Densu di akun Instagram Storynya.

"Karena itu adalah lembaga forensik yang kredibilitasnya sangat tinggi. Dan Verny Hasan juga menyetujui, dan perwakilan keluarganya juga menyetujui saat itu!," sambungnya.

Denny Sumargo

Lelah menghadapi Verny Hasan yang dianggapnya drama, Densu pun memilih untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Bahkan, ia baru saja menandatangani surat kuasa pada pengacaranya untuk bisa melaporkan Verny Hasan ke polisi.

"Jadi gue pikir lebih bagus dilakukan tindakan yang jelas, supaya jangan kayak orang drama di sosial media. Nggak bagus, nggak ada edukasinya. Kalau memang gue salah gue tanggung jawab," kata Densu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement