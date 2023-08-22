6 Artis Top Dunia Ini Ngaku Punya Mobil Mewah Padahal Hanya Sewa

JAKARTA - Kehidupan selebriti tak pernah lepas dari kemewahan. Beberapa kebiasaan para artis yang glamor ini ditandai dengan mengenakan pakaian dan barang-barang branded hingga mengendarai mobil mewah.

Namun di balik itu semua, ternyata ada artis top dunia yang sekadar mengaku punya mobil mewah. Mereka ketahuan menyewa mobil-mobil mewah hanya untuk mengikuti gaya jetset dunia selebriti.

Berikut ini Okezone ulas 6 artis top dunia yang mengaku punya mobil mewah padahal hanya sewa.

1. Nicki Minaj





Nicki Minaj kerap menyewa mobil mewah, salah satunya Lamborghini Murcielago warna pink. Pelantun Anaconda ini ketahuan hanya menyewa mobil ketika dituntut oleh perusahaan rental yang menyewakan mobil sport itu.

Kecewa karena mendapati beberapa kerusakan pada mobil itu, perusahaan rental menuntut Nicki membayar USD12.000 atau setara Rp171,8 juta.