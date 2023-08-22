Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Top Dunia Ini Ngaku Punya Mobil Mewah Padahal Hanya Sewa

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:35 WIB
6 Artis Top Dunia Ini Ngaku Punya Mobil Mewah Padahal Hanya Sewa
Artis top dunia yang menyewa mobil mewah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan selebriti tak pernah lepas dari kemewahan. Beberapa kebiasaan para artis yang glamor ini ditandai dengan mengenakan pakaian dan barang-barang branded hingga mengendarai mobil mewah.

Namun di balik itu semua, ternyata ada artis top dunia yang sekadar mengaku punya mobil mewah. Mereka ketahuan menyewa mobil-mobil mewah hanya untuk mengikuti gaya jetset dunia selebriti.

Berikut ini Okezone ulas 6 artis top dunia yang mengaku punya mobil mewah padahal hanya sewa.

1. Nicki Minaj


Nicki Minaj kerap menyewa mobil mewah, salah satunya Lamborghini Murcielago warna pink. Pelantun Anaconda ini ketahuan hanya menyewa mobil ketika dituntut oleh perusahaan rental yang menyewakan mobil sport itu.

Kecewa karena mendapati beberapa kerusakan pada mobil itu, perusahaan rental menuntut Nicki membayar USD12.000 atau setara Rp171,8 juta.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement