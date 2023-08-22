Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Tanda Tangani Surat Kuasa untuk Laporkan Verny Hasan ke Polisi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:05 WIB
Denny Sumargo Tanda Tangani Surat Kuasa untuk Laporkan Verny Hasan ke Polisi
Denny Sumargo siap laporkan Verhy Hasan ke polisi (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo tak main-main dengan ucapannya yang akan melaporkan Verny Hasan ke pihak kepolisian. Melalui akun Instagram Storynya, suami dari Olivia Allan ini bahkan telah menandatangani surat kuasa untuk melaporkan wanita yang berprofesi sebagai DJ tersebut ke pihak berwajib atas tudingan pencemaran nama baik.

"Ini surat kuasanya menunjuk kami sebagai kuasa hukum bang Densu," ujar Sogi Bagaskara dari Muhammad Anwar Associate.

Dalam video di akunnya, Densu terlihat menandatangani surat kuasa yang dibawa oleh pengacaranya. Bahkan ia juga sempat mengungkap alasan dibalik laporan yang akan dilayangkan olehnya terhadap Verny Hasan

"Karena sudah terlalu sering dan ada beberapa juga institusi yang diragukan kredibilitasnya apalagi teman-teman para dokter juga pada yang DM gue," ungkap Densu.

Denny Sumargo

Lebih lanjut, Densu pun mengatakan bahwa dirinya sempat ditawari oleh Hotman Paris untuk melakukan tes DNA di Singapura. Tawaran tersebut diungkapkan usai Verny tampil dalam program Hotman Paris Show pada Mei 2019 silam.

"Ini sudah sempat diangkat sama pak Hotman 4 tahun lalu. Waktu itu gue ditelpon, ditanya bersedia, Pak Hotman mau sponsori di Singapura, gue bilang oke, no problem," jelasnya.

"Jadi gue pikir lebih bagus dilakukan tindakan yang jelas, supaya jangan kayak orang drama di sosial media. Nggak bagus, nggak ada edukasinya. Kalau memang gue salah gue tanggung jawab. Ya sudah kita bikin laporan, mas Sogi dari Muhammad Anwar Associate yang urus sebagai kuasa hukum," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pada 2019 lalu Hotman memang sempat menghubungi Denny Sumargo via telepon dalam acara yang tayang di iNews TV. Dalam kesempatan itu, Hotman mengatakan bahwa Verny masih ragu, apakah putri yang dilahirkannya benar bukan anak biologis dari Denny Sumargo atau sebaliknya.

