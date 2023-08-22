Kasus Penipuannya Tak Ada Kejelasan, Jessica Iskandar Pakai Hastag Percuma Lapor Polisi

JAKARTA - Jessica Iskandar kembali mengunggah foto Kapolri Listyo Sigit di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, wanita yang akrab disapa Jedar ini kembali mengungkapkan rasa kecewanya lantaran laporannya terkait kasus dugaan penipuan hingga kini masih belum menemukan titik terang.

Merasa bahwa dirinya sudah cukup lama melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan belum mendapat kejelasan terkait, ia pun memberikan testimoni yang ditujukan untuk Listyo Sigit dan jajarannya. Dalam unggahannya, ibu dua anak ini blakblakan menyebut bahwa kinerja kepolisian lamban dan penipu sangat mudah untuk kabur, dengan syarat memiliki uang miliaran.

"Pak listyo, Karena kinerja kepolisian saya rasa lamban dalam menangani kasus penipuan 10 milyar yang saya alami dan terkesan tidak ada harapan untuk segera menangkap tersangkanya meskipun sdh DPO, Saya belajar ikhlas pak Kapolri," tulis Jedar di Instagramnya.

"Saya mendapat pelajaran mungkin menipu orang lebih mudah lalu kabur, yang penting tipunya bisa banyak berM-M jadi bisa bebas terus dan kabur," sambungnya.

Selain itu, istri Vincent Verhaag ini juga berharap jika ke depannya tak ada lagi korban penipuan yang memiliki nasib sama seperti dirinya.

Menariknya, Jedar juga turut menyertakan hastag Percuma Lapor Polisi. Pasalnya, setelah melapor, ia justru tak mendapatkan keadilan atas kasus penipuan yang dialaminya.