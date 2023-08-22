Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Pratama Arhan Menikahi Azizah Salsha di Jepang

Endang Oktaviani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:17 WIB
Alasan Pratama Arhan Menikahi Azizah Salsha di Jepang
Alasan Pratama Arhan Menikahi Azizah Salsha di Jepang (Foto:Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik alasan Pratama Arhan menikah Azizah Salsha di Jepang. Pernikahan mereka yang terkesan tiba-tiba memang cukup mengejutkan publik dan penggemar keduanya.

Ternyata, Pratama Arhan punya alasan tersendiri memilih menikah secara sederhana di Jepang. Keputusan itu diambil lantaran dia masih merumput bersama klub sepak bola Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang.

Pratama Arhan

Karena hanya ijab kabul, pernikahan Arhan dan Azizah hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Suasana ijab kabul diketahui publik dari unggahan para sahabat yang turut hadir di momen sakral tersebut.

Selain keluarga dan para sahabat, tamu undangan yang turut hadir di pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha adalah Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Tak hanya sebagai tamu, dia secara khusus menjadi saksi pernikahan pesepak bola 21 tahun tersebut

"Alhamdulillah selamat menempuh hidup baru Pratama Arhan dan Azizah. Semoga pernikahan ini bisa menambah semangat dan motivasi Arhan dalam berkarier di sepak bola," ujar Erick dalam unggahannya di Instagram, pada 20 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
