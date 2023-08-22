Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sepakat Rujuk, Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Tinggal Tunggu Putusan Hasil Mediasi

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:05 WIB
Sepakat Rujuk, Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Tinggal Tunggu Putusan Hasil Mediasi
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan tinggal tunggu putusan Majelis Hakim (Foto: Insatgram @rendykjaernett)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan akhirnya luluh dan memilih untuk rujuk dengan suaminya, Rendy Kjaernett. Akan tetapi, hingga saat ini pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga anak tersebut masih menunggu pembacaan putusan hasil mediasi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan persidangan sebelumnya, Lady Nayoan memutuskan menerima proposal perdamaian. Oleh karenanya, rumah tangga mereka pun dipastikan akan terus berlanjut.

"Jadi keputusannya bukan cabut gugatan tapi mediasi. Nanti sidangnya pembacaan putusan hasil dari mediasi ya berdamai," ujar Lady Nayoan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Dalam kesempatan itu, Lady sempat disinggung terkait sidang yang beragendakan pembacaan putusan tersebut. Lady pun menyebut jika sidang pembacaan hasil mediasi perceraiannya akan digelar besok, Rabu, 23 Agustus 2023.

Kendati begitu, Lady belum bisa memastikan hal tersebut. Mengingat, ia masih fokus pada kondisi tubuhnya pasca-kecelakaan di Tol Jatibening.

"Belum tahu sih, lihat kondisi aku ya tapi karena ada pembacaan putusan perdamaian dan ada akta perdamaiannya, untuk mengclearkan gugatannya, jadi selesai disitu," katanya.

Sementara itu, Rendy sendiri mengaku sangat bahagia bisa rujuk kembali dengan Lady Nayoan. Bahkan ia tak ada hentinya bersyukur lantaran Lady masih memberikan kesempatan kedua padanya untuk membina rumah tangga bersama dan memperbaiki kesalahannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028366/muncul-video-rendy-kjaernett-menangis-saat-casting-film-kcnU549n3k.jpg
Muncul Video Rendy Kjaernett Menangis saat Casting Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016419/dapat-dukungan-dari-rendy-kjaernett-lady-nayoan-akan-kembali-berakting-8PwENv3kzb.jpg
Dapat Dukungan dari Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Akan Kembali Berakting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015694/alasan-rendy-kjaernett-tolak-tawaran-pekerjaan-dan-lebih-memilih-kuliah-teologi-f6yZ0SwNeB.jpg
Alasan Rendy Kjaernett Tolak Tawaran Pekerjaan dan Lebih Memilih Kuliah Teologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement