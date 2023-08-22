Sepakat Rujuk, Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Tinggal Tunggu Putusan Hasil Mediasi

JAKARTA - Lady Nayoan akhirnya luluh dan memilih untuk rujuk dengan suaminya, Rendy Kjaernett. Akan tetapi, hingga saat ini pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga anak tersebut masih menunggu pembacaan putusan hasil mediasi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan persidangan sebelumnya, Lady Nayoan memutuskan menerima proposal perdamaian. Oleh karenanya, rumah tangga mereka pun dipastikan akan terus berlanjut.

"Jadi keputusannya bukan cabut gugatan tapi mediasi. Nanti sidangnya pembacaan putusan hasil dari mediasi ya berdamai," ujar Lady Nayoan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Lady sempat disinggung terkait sidang yang beragendakan pembacaan putusan tersebut. Lady pun menyebut jika sidang pembacaan hasil mediasi perceraiannya akan digelar besok, Rabu, 23 Agustus 2023.

Kendati begitu, Lady belum bisa memastikan hal tersebut. Mengingat, ia masih fokus pada kondisi tubuhnya pasca-kecelakaan di Tol Jatibening.

"Belum tahu sih, lihat kondisi aku ya tapi karena ada pembacaan putusan perdamaian dan ada akta perdamaiannya, untuk mengclearkan gugatannya, jadi selesai disitu," katanya.

Sementara itu, Rendy sendiri mengaku sangat bahagia bisa rujuk kembali dengan Lady Nayoan. Bahkan ia tak ada hentinya bersyukur lantaran Lady masih memberikan kesempatan kedua padanya untuk membina rumah tangga bersama dan memperbaiki kesalahannya.