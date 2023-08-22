Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pajang Pas Foto Bareng Perempuan Sambil Minta Doa Restu, Jefri Nichol Bikin Geger

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:35 WIB
Pajang Pas Foto Bareng Perempuan Sambil Minta Doa Restu, Jefri Nichol Bikin Geger
Jefri Nichol mengunggah pas fotonya dengan seorang perempuan dengan latar biru (Foto: Instagram @jefrinichol)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol kembali membuat heboh para kaum hawa. Pasalnya baru-baru ini, bintang film Dear Nathan itu mengunggah pas foto dirinya dengan background berwarna biru, persis seperti foto yang akan digunakan untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA.

Menariknya, di bawah pas foto tersebut, terdapat sebuah foto perempuan berambut panjang. Sayangnya, wajah perempuan tersebut tak terlihat, lantaran ditimpa dengan pas foto milik Jefri.

Mengikuti unggahannya, pria 24 tahun ini tampak meminta doa restu. Bahkan ia juga sempat menuliskan bulan yang diduga merupakan tanggal pernikahannya dengan perempuan tersebut.

"Mohon doa restu," tulis Jefri di foto unggahannya.

Jefri Nichol

"InsyaAllah Oktober," lanjutnya.

Sontak saja, unggahan Jefri Nichol ramai dibanjiri oleh komentar netizen perempuan. Bahkan, tak sedikit yang mengaku patah hati saat melihat pas foto idola mereka.

"Ini beneran ga si? ga rela bgt ah," kaa adell***.

"Sampe gatau mau komen apalagi," ucap vanka***.

