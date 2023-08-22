Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Minta Doa untuk Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:13 WIB
Ammar Zoni Minta Doa untuk Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
Ammar Zoni minta doa jelang sidang perdana kasus narkoba. (Foto: Ravie/MPI)
JAKARTA - Aktor Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini, Selasa (22/8/2023).

Berdasarkan pantauan, Ammar Zoni tiba di PN Jakarta Selatan sekira pukul 13.34 WIB menggunakan mobil tahanan.

Memakai rompi oranye bernomer 86, suami Irish Bella itu juga dikawal petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika memasuki ruang tunggu khusus tahanan menjelang persidangan.

Namun, pemilik nama lengkap Muhammad Ammar Alruvi itu tak banyak berkomentar saat ditanya oleh awak media.

"Doain, doain, doain aja ya," kata Ammar Zoni sambil memasuki Gedung PN Jaksel, Selasa (22/8/2023).

Ammar Zoni juga disinyalir sudah mengetahui ketidakhadiran sang istri, Irish Bella, pada sidang perdananya hari ini.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
