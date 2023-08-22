Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asal Usul Nama Panggung Titi Kamal yang Terinspirasi dari Sang Ibu

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:57 WIB
Asal Usul Nama Panggung Titi Kamal yang Terinspirasi dari Sang Ibu
Asal-usul nama panggung Titi Kamal yang terinspirasi dari sang ibu. (Foto: Instagram/@titi_kamall)
A
A
A

JAKARTA - Asal-usul nama panggung Titi Kamal, aktris cantik yang menuai popularitas lewat perannya dalam film Ada Apa dengan Cinta? pada 2002. Film itu bahkan tercatat sebagai tonggak bangkitnya perfilman Indonesia pascakrisis moneter.

Tak hanya soal karier, nama panggung Titi Kamal pun menarik untuk dikulik. Sang aktris lahir dengan nama asli Kurniati Kamalia, 41 tahun silam. Dia merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Kamal Badri dan Elly Rosniati.

Dalam unggahannya di Instagram pada Maret 2020, sang aktris sempat menjelaskan alasannya memilih ‘Titi Kamal’ sebagai nama panggung. Kamal, menurut dia, diambil dari nama ayahnya, Kamal Badri.

Sementara Titi merupakan harapan ibunya untuk tidak lagi ingin memiliki anak. “Mama aku enggak mau lagi punya anak. Sudah, anak kelima dipanggilnya Titik (selesai),” ujarnya dalam unggahan di Instagram tersebut.

Di luar asal-usul namanya, kecintaan Titi Kamal pada dunia seni sudah terlihat sejak muda. Dia aktif ikut kegiatan teater dan mengikuti berbagai ajang gadis sampul majalah remaja saat masih bersekolah di SMA Negeri 48 Jakarta.

Asal-usul nama panggung Titi Kamal. (Foto: Instagram/@titi_kamall)

Asal-usul nama panggung Titi Kamal. (Foto: Instagram/@titi_kamall)

Sebelum menjajal dunia akting, Titi memulai karier profesionalnya dengan menjadi bintang video klip Putri milik Jamrud, pada 1997. Dari sini, dia kemudian menjajaki dunia layar lebar dengan membintangi film Tragedi, pada 2000.

Popularitasnya semakin terkerek ketika dia membintangi Ada Apa dengan Cinta? (2002), Mendadak Dangdut (2006), Sesuai Aplikasi (2018), Rumput Tetangga (2019), Makmum (2019), hingga Jailangkung Sandekala (2022).

Halaman:
1 2
