HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Absen di Sidang Ammar Zoni, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:48 WIB
Irish Bella Absen di Sidang Ammar Zoni, Ini Alasannya
Irish Bella absen di sidang Ammar Zoni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella absen dalam sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat suaminya, Ammar Zoni, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023). Hal ini disampaikan adik iparnya, Aditya Zoni, ketika tiba di Pengadilan.

Menggunakan busana serba hitam, suami Yasmine Ow tersebut hadir bersama sang ayah, Suhendri Zoni Alruvi. Mereka siap mendampingi Ammar Zoni untuk menjalani sidang pembacaan dakwaan hari ini.

Irish Bella Absen di Sidang Ammar Zoni, Ini Alasannya

"(Datang) Sama bapak ini, (Irish Bella-red) lagi berhalangan," kata Aditya Zoni di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).

Halaman:
1 2
