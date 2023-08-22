Irish Bella Absen di Sidang Ammar Zoni, Ini Alasannya

JAKARTA - Irish Bella absen dalam sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat suaminya, Ammar Zoni, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023). Hal ini disampaikan adik iparnya, Aditya Zoni, ketika tiba di Pengadilan.

Menggunakan busana serba hitam, suami Yasmine Ow tersebut hadir bersama sang ayah, Suhendri Zoni Alruvi. Mereka siap mendampingi Ammar Zoni untuk menjalani sidang pembacaan dakwaan hari ini.

"(Datang) Sama bapak ini, (Irish Bella-red) lagi berhalangan," kata Aditya Zoni di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).