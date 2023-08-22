Ashanty Kuliah S3 di Universitas Airlangga, Anang Hermansyah Pernah Daftar Tapi Gagal

JAKARTA - Anang Hermansyah mendukung Ashanty melanjutkan kuliah pasca sarjana di Universitas Airlangga. Ia setia mendampingi sang istri yang baru resmi dinyatakan sebagai mahasiswa baru ke kampus tetsebut.

Momen itu dibagikan Ashanty di akun Instagram-nya. Terlihat Ahanty berpose di depan podium bertuliskan Universitas Airlangga, teman ia akan menempuh kuliah Pasca Sarjana untuk meraih gelar S3.

“Alhamdulillah resmi jadi mahasiswa pasca sarjana program doktor PSDM Unair,” tulis Ashanty, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (21/8/2023).

Dalam potret itu, ibu dua anak ini juga terlihat berpose di depan kampus yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur ini. Tampak pula sang suami, Anang Hermansyah mendampingi Ashanty di momen membanggakannya ini.

Sementara itu, Anang juga ikut bangga menyaksikan sang istri yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jejang yang lebih tinggi. Anang bahkan mengakui bahwa dirinya juga memimpikan bisa berkuliah di Universitas ternama ini.