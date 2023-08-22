Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Indonesia Keturunan Pahlawan, Ada Maia Estianty hingga Dian Sastro

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:18 WIB
7 Artis Indonesia Keturunan Pahlawan, Ada Maia Estianty hingga Dian Sastro
7 Artis Indonesia Keturunan Pahlawan (Foto:Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis Indonesia keturunan pahlawan yang mungkin belum banyak orang tahu. Meski menyandang nama besar para pahlawan tersebut, mereka tak lantas meraih popularitas instan di dunia hiburan.

Berikut deretan artis Indonesia keturunan pahlawan versi Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Selasa (22/8/2023).

1.Dian Sastrowardoyo

Dian Sastro

Bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini merupakan cucu Profesor Sunario Sastrowardoyo, salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dia aktif terlibat dalam Peristiwa Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II.

2.Maia Estianty

Maia Estianty

Artis Indonesia keturunan pahlawan selanjutnya adalah Maia Estianty yang merupakan cicit dari Raden Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto. Ia adalah pemimpin Sarekat Islam (SI) pada 1914 hingga 1939. Dia juga guru dari tokoh-tokoh besar nasional lainnya, seperti Sukarno, Semaon, hingga Maridjan Katosoewirjo.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
