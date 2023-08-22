Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Ibnu Mantan Vokalis Elkasih Ogah Dianggap Sakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:13 WIB
El Ibnu Mantan Vokalis Elkasih <i>Ogah</i> Dianggap Sakit
El Ibnu ogah disebut sakit (Foto: IG El Ibnu)
JAKARTA - Mantan vokalis Elkasih, Noventino Budi Lesmana atau yang lebih dikenal El Ibnu, tak ingin dianggap sakit. Meski mengidap stroke selama delapan tahun terakhir, El Ibnu tetap merasa sehat.

El Ibnu sendiri masih aktif berkarya sebagai pencipta lagu untuk Elkasih. Kepada awak media, pelantun Kau Tigakan Cintaku ini menceritakan kondisi terkininya usai terserang stroke.

"Sembuh luka otaknya tapi layaknya luka koreng gak bisa hilang ya seperti itu lah lumpuh ku, tapi hal ini kusyukuri," kata El Ibnu saat ditemui di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

El Ibnu Mantan Vokalis Elkasih {Ogah} Dianggap Sakit

Untuk menjalani aktivitasnya, pria 41 tahun ini harus menggunakan kursi roda hingga alat bantu bicara melalui ponselnya.

Ini karena sang musisi lumpuh dan tak bisa berbicara setelah mengidap stroke. Kendati begitu, tak tampak rasa sakit dari raut wajah sang musisi.

Dia juga semangat mendukung kelangsungan mantan grup bandnya yang tengah berjuang mendapat hak royalti dari lagu Kau Tigakan Cintaku

"(Sejak sakit) aku malah super dalam bikin lagu, saya juga sudah menciptakan enam lagu rohani pasca stroke," ujarnya.

