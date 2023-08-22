Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sisca Kohl dan Jess No Limit Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:19 WIB
Sisca Kohl dan Jess No Limit Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama
Sisca Kohl dan Jess No Limit umumkan jenis kelamin anak pertama (Foto: IG Sisca)
A
A
A

JAKARTA - Sisca Kohl dan Jess No Limit mengumumkan jenis kelamin anak pertama mereka. Mereka mengumumkan, anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan. Hal itu diungkapkan lewat unggahan di Instagram keduanya.

Dalam unggahannya, Sisca dan Jess No Limit kompak memakai kaos berwarna pink di depannya tersedia kotak putih cukup besar. Di dalam kotak tersebut telah disiapkan informasi seputar jenis kelamin calon anak pertama mereka.

Sisca Kohl dan Jess No Limit Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama

Ketika kotak dibuka, balon berwarna merah muda dan keterangan "It's Girls" muncul.

Pasangan yang dijuluki sebagai pasangan sultan ini terlihat begitu senang saat mengetahui jenis kelamin anak pertama mereka adalah perempuan.

"Gimana tanggapan ayang dapat baby-nya cewek?" tanya Jess No Limit, dikutip pada Selasa (22/8/2023).

"Happy, kalau ayang gimana?" tanya Sisca Kohl.

"Aku juga happy," sahut pria bernama asli Tobias Justin.

