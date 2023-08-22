Advertisement
HOT GOSSIP

Intip Momen Pratama Arhan Grogi Cium Kening Azizah Salsha, Bikin Gemas Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |09:08 WIB
Pratama Arhan grogi cium kening Azizah Salsha (Foto: ist)
JAKARTA - Pernikahan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha masih jadi sorotan netizen. Sejumlah momen pernikahan Arhan dan Azizah satu per satu muncul di sosial media.

Kini, beredar momen menggemaskan saat Arhan tiba-tiba grogi saat mencium kening Azizah. Kejadian itu diunggah pemilik akun Twitter, @todayismerrr.

Momen itu terjadi setelah Arhan dan Azizah resmi menjadi sepasang suami istri.

“ADA CIUM KENING VERSI JELASSSS. ARHAN ZIZE LAGI GROGI BERAT,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (21/8/2023).

Video itu memperlihatkan saat Arhan dan Azizah saling memasangkan cincin pernikahan di jari manis mereka. Arhan pun terlihat kebingungan saat mendapat arahan untuk mencium kening Azizah.

Dengan perasaan gugup, pesepakbola 21 tahun itu pun mencium kening sang istri meski terlihat grogi.

