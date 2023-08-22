Ikut Pengajian Habib Umar Bin Hafidz, Pertanyaan Faank Wali Tuai Sorotan

JAKARTA - Faank Wali mengikuti pengajian Tabligh Akbar Habib Umar Bin Hafidz di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, vokalis Wali tersebut ikut bertanya.

Dalam pertanyaan, Faank menyinggung fenomena artis yang menjalani ibadah umroh, saat hadir di acara

Faank sadar bahwa bekerja di dunia entertainment memang rentan sekali dengan kemaksiatan.

"Habib, kami ini entertainer yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan dan dosa. Mungkin sebagian dari kami banyak yang berangkat umroh, banyak yang berangkat haji," kata Faank bertanya, dikutip dari Youtube Al Wafa Tarim, Senin (21/8/2023).

Bahkan, Faank menyebut saat itu iman seseorang sedang tinggi-tingginya seperti yang dimiliki para malaikat. Akan tetapi semua itu hanya bertahan selama beberapa minggu saja.

"Setelah umrah, kami merasa seperti malaikat. Tapi, satu dua minggu, satu bulan tiga bulan itu rasanya malaikat hilang Habib. Bagaimana kami menjaga iman kami supaya imam kami kalau pun berkurang jangan berkurang banget?" imbuh laki-laki bernama asli Farhan Zainal Muttaqin.

BACA JUGA: