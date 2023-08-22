Mengulik Nama Asli Happy Asmara yang Dijuluki The Queen of Ambyar

Happy Asmara kini tengah naik daun di industri hiburan Tanah Air. Meningkatnya popularitas musik dangdut koplo berbahasa Jawa, turut membuat namanya melambung hingga dijuluki The Queen of Ambyar.

Penyanyi satu ini memiliki nama asli Heppy Rismanda Hendranata. Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 10 Juli 1999.

Happy rupanya telah aktif menjadi entertainer sejak belia. Sekitar usia 10 tahun, ia menjadi model untuk majalah anak-anak lokal di Jawa Timur.

Bakat bernyanyi Happy mulai tumbuh ketika duduk di bangku SMP. Ia aktif tampil dari panggung ke panggung, mulai dari gelaran festival lokal, mengisi acara pernikahan, hingga menjadi ainden dalam gelaran wayang kulit.

Ia lantas mulai menggunakan nama panggung Happy Asmara pada tahun 2015. Happy sempat mengungkap sosok berjasa yang memberi usulan nama panggung itu saat berbincang di kanal YouTube Melaney Ricardo.