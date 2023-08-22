Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Nama Asli Happy Asmara yang Dijuluki The Queen of Ambyar

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |04:30 WIB
Mengulik Nama Asli Happy Asmara yang Dijuluki The Queen of Ambyar
Mengulik nama asli Happy Asmara. (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Happy Asmara kini tengah naik daun di industri hiburan Tanah Air. Meningkatnya popularitas musik dangdut koplo berbahasa Jawa, turut membuat namanya melambung hingga dijuluki The Queen of Ambyar. .

Penyanyi satu ini memiliki nama asli Heppy Rismanda Hendranata. Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 10 Juli 1999.

Happy rupanya telah aktif menjadi entertainer sejak belia. Sekitar usia 10 tahun, ia menjadi model untuk majalah anak-anak lokal di Jawa Timur.

Bakat bernyanyi Happy mulai tumbuh ketika duduk di bangku SMP. Ia aktif tampil dari panggung ke panggung, mulai dari gelaran festival lokal, mengisi acara pernikahan, hingga menjadi ainden dalam gelaran wayang kulit.

Ia lantas mulai menggunakan nama panggung Happy Asmara pada tahun 2015. Happy sempat mengungkap sosok berjasa yang memberi usulan nama panggung itu saat berbincang di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115585/happy_asmara_dan_gilga_sahid-6y31_large.jpg
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094465/happy_asmara_dan_gilga_sahid-wiAk_large.jpg
Happy Asmara Sering Marahi Gilga Sahid, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028233/ungkapan-bahagia-gilga-sahid-usai-nikahi-happy-asmara-XXTjjLQbdD.jpg
Ungkapan Bahagia Gilga Sahid Usai Nikahi Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028069/happy-asmara-akhirnya-bagikan-foto-pernikahannya-dengan-gilga-sahid-kf4npxsXoM.jpg
Happy Asmara Akhirnya Bagikan Foto Pernikahannya dengan Gilga Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026794/happy-asmara-bagikan-foto-siluet-netizen-ramai-beri-ucapan-selamat-menikah-zcfs4fXnkc.jpg
Happy Asmara Bagikan Foto Siluet, Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025289/respons-kocak-happy-asmara-dan-gilga-sahid-usai-diisukan-resmi-menikah-Q8BgWgFhPs.jpg
Respons Kocak Happy Asmara dan Gilga Sahid Usai Diisukan Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement